MotoGP

F1アメリカGPでMotoGPマシンのデモ走行が実施へ。ダニ・ペドロサを含む4人が参加

F1アメリカGPでは、MotoGPのデモンストレーション走行が実施される。参加するライダーのラインアップはかなり豪華だ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/21 3:35

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写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.comで7月に報じたように、F1アメリカGPではMotoGPのデモンストレーション走行が実施される。同一オーナー（リバティ・メディア）となったことで繋がりが深まった両者だが、MotoGPをより多くのアメリカの人たちに知ってもらうための施策だ。

MotoGPが発表した声明では、この週末でF1とMotoGPが共演することは「グローバルモータースポーツにおける重要なマイルストーン」だとされている。

「このデモンストレーションや各種ファンイベントは、MotoGPがF1グランプリの週末に組み込まれる最初の試みとなる。イベント期間中には、40万人を超える観客が予想されている」と、MotoGPは記している。

なおデモ走行はグランプリ2日目のFP3前、現地時間11時40分から20分間の予定で行なわれる。

デモ走行にはヤマハ、KTM、ドゥカティ、アプリリアの4メーカーが参加。著名なライダーがマシンを走らせる。

KTMはMotoGPレジェンドのダニ・ペドロサ、ドゥカティはWSBK王者で2027年にMotoGPへ挑戦するニッコロ・ブレガ、ヤマハはアンドレア・ドヴィツィオーゾ、アプリリアはロレンソ・サヴァドーリをデモ走行担当に起用。130デシベルを超える”爆音”を響かせるマシンの走りを、F1ファンにも体感させる貴重な機会となるだろう。またデモ走行だけでなく、ファンゾーンではマシンの展示も行なわれる。

舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）ではMotoGPも開催されており、次回開催は2027年4月。F1アメリカGPでのアピールはMotoGPアメリカズGPに向け、今から機運を高めていくことにも役立つはずだ。

125cc、250ccで計3度王者となったペドロサは、このデモ走行について次のように語った。

「世界でも屈指の象徴的なサーキットであるCOTAでMotoGPマシンに乗るのは、いつだって特別なことだ」

「アメリカGPは本当にユニークで特別なイベントだ。素晴らしい数の観客が集まり、MotoGPの何がこれほどエキサイティングなのかをファンに伝える絶好の機会になる」

「マシンの速さ、サウンド、そしてパフォーマンスは、実際にその場で体験してこそ分かるものだ。オースティンで、みんなとその体験を共有できることをとても楽しみにしている」

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