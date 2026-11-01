MotoGP マレーシアGP

MotoGP、ヤマハのカタールGP欠場は「遺憾に思う」ペナルティの可能性も警告。一方で他チームは参戦確認とも強調

MotoGPはヤマハが第20戦カタールGP欠場を決めたことについて声明を発表し、競技上の制裁が科される可能性があると警告した。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/01 12:03

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Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

11月1日、ヤマハはMotoGPの次戦カタールGPを、中東情勢を鑑みた結果欠場すると発表したが、MotoGP側はこれに対し「遺憾に思う」と反応し、さらに競技上のペナルティの可能性を警告した。

ヤマハはカタールGPの欠場に関しては「中東情勢に関する最新の評価を踏まえ、ヤマハは全社的な渡航制限を見直すだけの十分な根拠はないと判断した」と説明している。

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ヤマハの発表を受け、MotoGP側も声明を発表。そこでは他の全チームがカタールGPへの参加を確認しており、欠場するヤマハに対しては競技上のペナルティが科される可能性があると警告した。なお具体的な処分については、二輪レースの統括団体であるFIMが決定することになる。

MotoGPによる声明は以下のとおりだ。

「ヤマハがカタールGPに参加しないと決定したことを、MotoGPは遺憾に思う。チームが中東への渡航を制限する企業方針に従っていることは認識している。しかし、この決定がチャンピオンシップに関わるすべての関係者に対して示された広範な保証を反映したものだとは考えていない」

「カタール、ルサイル・インターナショナル・サーキット、独立した安全アドバイザーとの協議、そしてMotoGP独自の継続的なリスク評価プロセスを経て検討した結果、MotoGPは現在の計画を変更すべきという情報は一切得ていない」

「我々は最新の入手可能な情報とともに、この立場をすべてのメーカーとチームに伝えた。その結果、残りのチームからカタールGPに参戦するとの確認を得られたことを歓迎するとともに、そのコミットメントに感謝している」

「ヤマハの決定は、MotoGPおよびIRTA（国際ロードレースチーム協会）との契約上の問題にとどまらず、競技面にも影響を伴うものだ。競技上の制裁に関しては、チャンピオンシップのレギュレーションに従い、FIMが対応することとなる」

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