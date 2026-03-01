本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

MotoGP
タイGP
「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

フェルスタッペン、シムレースでの活動はモータースポーツの未来のために。「カートはコストが上がり過ぎている」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、シムレースでの活動はモータースポーツの未来のために。「カートはコストが上がり過ぎている」

F1モナコGP、2ストップ義務廃止へ。昨年“ノロノロ走法”横行し物議……最新版レギュレーションで条文削除

F1
F1モナコGP、2ストップ義務廃止へ。昨年“ノロノロ走法”横行し物議……最新版レギュレーションで条文削除

混迷極める中東情勢、既にF1にも影響が及ぶ。バーレーンで予定されていたピレリのタイヤテストが中止に……今後の影響は？

F1
混迷極める中東情勢、既にF1にも影響が及ぶ。バーレーンで予定されていたピレリのタイヤテストが中止に……今後の影響は？

ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

MotoGP
タイGP
ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

マルク・マルケスは2026年に歴史を塗り替えられるか？　更新のチャンスがある大記録達

MotoGP
マルク・マルケスは2026年に歴史を塗り替えられるか？　更新のチャンスがある大記録達

完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

MotoGP
タイGP
完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

MotoGP
タイGP
マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも
MotoGP タイGP

「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

MotoGPタイGPのスプリントレースではマルク・マルケスとペドロ・アコスタのバトルの末に、マルケスにペナルティが科された。この一件に対しての、他のライダーの意見はどうなっているのだろうか？

Rachit Thukral
Rachit Thukral
編集:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

　MotoGPタイGPのスプリントレースでは、ドゥカティのマルク・マルケスとKTMのペドロ・アコスタによる優勝争いが繰り広げられた。

　マルケスはラスト2周の最終コーナーで、アコスタのイン側にマシンをダイブさせてオーバーテイク。この時アコスタは弾き出されるようにコースオフを喫していて、一連の動きが審議対象となった。

関連ニュース:

　結果、マルケスには1ポジションダウンの裁定がラストラップで下され、アコスタに勝利を譲ることになった。このときの動きやペナルティについて、他のライダーの見解は厳しいモノも多いようだ。

　ヤマハのファビオ・クアルタラロは、マルケスがコーナーのエイペックスを外していて、アコスタをワイドに押し出したのは事実だとしながらも、トラックリミットは超えていなかったと強調した。

「ペナルティについては理解できる。でも同時に、マルクはまだトラックの内側にいた。かなり際どい判断だ」

「これは確実にブロックパスだと思う。僕にとっては、とてもクリーンな動きだった。ただ、彼（アコスタ）が最終的にどこに行ったかも考えなければならない。これは50対50だ。どちらの立場から見るかによる」

「クリーンなパスだったけど、ラインを少し外していたのも事実だ。それでも、まだコース上には留まっていた」

　そして、マルケス対アコスタのバトルを最も近い位置で見ていた、3位のラウル・フェルナンデス（トラックハウス）は、ペナルティは不要だったという意見だ。

「こういう議論に入りたくはないが、これがMotoGPだ」

「今のMotoGPバイクの問題点のひとつは、ウイリー状態に入ると方向を変えられないことだ。マルクとペドロの動きをよく見れば、マルクがペドロに接触したのは、ウイリー状態で進路を変えられなかったからだと分かる」

「それでも、こうしたペナルティにはあまり賛成できない。なぜなら、これこそがモータースポーツの美しさだからだ」

「ショーを維持して、MotoGPが世界最高のスポーツだと示したいのであれば、こうした形は残すべきだ」

　レース序盤にアレックス・マルケス（グレシーニ）との接触があったファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）は、あくまで一般論としてMotoGPではこうした接戦を認めるべきだと口にした。

「これは一般論としてのレース観であって、マルクとアコスタのインシデントそのものについてじゃないと分かったうえで聞いてほしい」

「僕たちは互いにぶつかり合うべきだ。カウル同士を当て、肘も使ってね。そして当然白線の内側で、安全性を考えながらだ」

「特定の場面について話しているわけじゃなくてね。今日のことについては、一定の基準と一貫した判断があることを信じたい」

　そして、マルケスのホンダ時代のチームメイトであるジョアン・ミル（ホンダ）も、一貫性が大事だと語った。

「もしマルクのあの動きが、今後は常にペナルティ対象になるのなら、それでいい」

「僕が気に入らないのは一貫性のなさだ。接触のあとで、相手のライダーがコース外に出たという点は理解できるけれどね」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 混迷極める中東情勢、既にF1にも影響が及ぶ。バーレーンで予定されていたピレリのタイヤテストが中止に……今後の影響は？
More from
Rachit Thukral

ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

MotoGP
MotoGP
タイGP
ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

「パニックになる必要はない」弟マルケス、驚速アプリリアの走り見ても冷静。兄はベッツェッキ本命視

MotoGP
MotoGP
タイGP
「パニックになる必要はない」弟マルケス、驚速アプリリアの走り見ても冷静。兄はベッツェッキ本命視

クアルタラロ「正直、バイクのポテンシャルに少し楽観的すぎた」開幕後は落ち着いた姿勢に転換

MotoGP
MotoGP
タイGP
クアルタラロ「正直、バイクのポテンシャルに少し楽観的すぎた」開幕後は落ち着いた姿勢に転換

最新ニュース

「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

MotoGP
タイGP
「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

フェルスタッペン、シムレースでの活動はモータースポーツの未来のために。「カートはコストが上がり過ぎている」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、シムレースでの活動はモータースポーツの未来のために。「カートはコストが上がり過ぎている」

F1モナコGP、2ストップ義務廃止へ。昨年“ノロノロ走法”横行し物議……最新版レギュレーションで条文削除

F1
F1モナコGP、2ストップ義務廃止へ。昨年“ノロノロ走法”横行し物議……最新版レギュレーションで条文削除

混迷極める中東情勢、既にF1にも影響が及ぶ。バーレーンで予定されていたピレリのタイヤテストが中止に……今後の影響は？

F1
混迷極める中東情勢、既にF1にも影響が及ぶ。バーレーンで予定されていたピレリのタイヤテストが中止に……今後の影響は？