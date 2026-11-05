MotoGP カタールGP
MotoGPライダーたち、開催すら不安視されたカタールに到着し、落ち着きを見せる……バニャイヤ「確かに少し不安だったけど」
開催が不安視されていたMotoGPのカタールGP。しかし走行前日となる木曜日にはグランプリ開催準備が進み、ライダーたちに落ち着きを見せている。
Richard Asher Germán Garcia Casanova
編集: 2026/11/05 23:32
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MotoGPのカタールGPに参加するため、ルサイル・インターナショナル・サーキットに木曜日に到着したライダーたち。開催に向けては物議を醸したが、ライダーたちは温和な雰囲気を見せている。
中東情勢の悪化に伴い、多くのライダーはカタールGPへの参加をためらい、シリーズのオーナーであるMotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループ（MGPSEG）との間で対立寸前の状況に陥った。
結果的にヤマハはカタールGPへの参加を見送り、参戦ライダーたちは走行開始前日となる木曜日にサーキット入りするという異例のスケジュールとなった。開催可否は、木曜日の時点でも不透明な状況だった。
しかしライダーたちが現地に到着し、メディア対応を行なった。少なくとも報道陣に対して語ったコメントにおいては、状況をポジティブに捉えているようだ。
ほとんどのライダーは、今回のレースを取り巻く異例の状況について一切言及しなかった。しかしペドロ・アコスタ（KTM）とフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）は、主催者とのわだかまりを解消するような発言をした。
「確かに少し不安だった」
バニャイヤはそう語った。
「ここに来た時の気持ちを隠すことはできない」
「でもドルナ（MGPSEG）、主催者、IRTA（国際ロードレーシングチーム連盟）、そして政府を全面的に信頼することにした。彼らは皆、僕らの安全のために尽力してくれていると思う。僕らが求めたモノはほぼ全て提供してくれた」
「僕らは協力し合う必要がある。協力し合う方がいい。それが正しいことだと思う」
バニャイヤは、パドックの様子は普段通りであり、中東にやってきた今では、不安を感じることはないとも付け加えた。
「パドックの雰囲気は普段通りだろうとは思っていた。ここでは、爆撃を恐れる必要はないと感じている。唯一心配なのは、空港が閉鎖されていることくらいだ」
KTMのアコスタも、バニャイヤ同様の見解を示した。
「主催者が当時ここに来ることを決めたのは、全てがコントロール下にあったからだと理解している」
スペイン人メディアに対する会見でアコスタはそう語り、さらに英語でのインタビューでも次のように付け加えた。
「ここに到着した時もごく普通だった」
「メディアの報道を全て読み始めると、あらゆることに不安を感じてしまうのも無理はない。しかし最終的には、契約に定められたことを実行しなければいけない」
「僕らは選手権、チーム、そしてブランドに対して、プロフェッショナルな姿勢で臨まなければいけない」
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