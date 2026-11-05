MotoGP カタールGP

MotoGPライダーたち、開催すら不安視されたカタールに到着し、落ち着きを見せる……バニャイヤ「確かに少し不安だったけど」

開催が不安視されていたMotoGPのカタールGP。しかし走行前日となる木曜日にはグランプリ開催準備が進み、ライダーたちに落ち着きを見せている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

編集: 2026/11/05 23:32

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MotoGPのカタールGPに参加するため、ルサイル・インターナショナル・サーキットに木曜日に到着したライダーたち。開催に向けては物議を醸したが、ライダーたちは温和な雰囲気を見せている。

中東情勢の悪化に伴い、多くのライダーはカタールGPへの参加をためらい、シリーズのオーナーであるMotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループ（MGPSEG）との間で対立寸前の状況に陥った。

結果的にヤマハはカタールGPへの参加を見送り、参戦ライダーたちは走行開始前日となる木曜日にサーキット入りするという異例のスケジュールとなった。開催可否は、木曜日の時点でも不透明な状況だった。

しかしライダーたちが現地に到着し、メディア対応を行なった。少なくとも報道陣に対して語ったコメントにおいては、状況をポジティブに捉えているようだ。

ほとんどのライダーは、今回のレースを取り巻く異例の状況について一切言及しなかった。しかしペドロ・アコスタ（KTM）とフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）は、主催者とのわだかまりを解消するような発言をした。

「確かに少し不安だった」

バニャイヤはそう語った。

「ここに来た時の気持ちを隠すことはできない」

「でもドルナ（MGPSEG）、主催者、IRTA（国際ロードレーシングチーム連盟）、そして政府を全面的に信頼することにした。彼らは皆、僕らの安全のために尽力してくれていると思う。僕らが求めたモノはほぼ全て提供してくれた」

「僕らは協力し合う必要がある。協力し合う方がいい。それが正しいことだと思う」

バニャイヤは、パドックの様子は普段通りであり、中東にやってきた今では、不安を感じることはないとも付け加えた。

「パドックの雰囲気は普段通りだろうとは思っていた。ここでは、爆撃を恐れる必要はないと感じている。唯一心配なのは、空港が閉鎖されていることくらいだ」

KTMのアコスタも、バニャイヤ同様の見解を示した。

「主催者が当時ここに来ることを決めたのは、全てがコントロール下にあったからだと理解している」

スペイン人メディアに対する会見でアコスタはそう語り、さらに英語でのインタビューでも次のように付け加えた。

「ここに到着した時もごく普通だった」

「メディアの報道を全て読み始めると、あらゆることに不安を感じてしまうのも無理はない。しかし最終的には、契約に定められたことを実行しなければいけない」

「僕らは選手権、チーム、そしてブランドに対して、プロフェッショナルな姿勢で臨まなければいけない」

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