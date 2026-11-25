MotoGP ポルトガルGP

通算10度目チャンピオンのマルク・マルケスに称賛の声が続々。MotoGPライダーたちが「史上最高」と認める

MotoGPポルトガルGPで2026年王者となったマルク・マルケス。最高峰クラス8度目の戴冠という偉業をライバルたちも称賛している。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/25 9:00

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGPポルトガルGPで2026年のMotoGPチャンピオンに輝いた。通算10度目、最高峰クラスでは8度目となるこの偉業を、ライバルも祝福し称賛している。

マルケスは最高峰クラスデビューから2019年までに6度タイトルを獲得。既に“史上最高”ライダー論争の中心人物のひとりとなってきた。そして今年、ジャコモ・アゴスチーニに並ぶ最高峰クラス8度目タイトルを獲得し、歴史に名を刻んだ。

マルケスには称賛の声が相次いでおり、レース後にはライバルのMotoGPライダーたちも彼を称賛。その中にはマルケスを史上最高のライダーと認める者もいた。

タイトル防衛を果たしたマルケスはそうした評価に感謝の意を示した。

「ライバルたちが自分について、これまでの実績を認めて強い言葉で称賛してくれるのは、本当に誇らしいことだ。僕もみんなのことをとても尊敬している」

「もちろん、どんな競技にもアドレナリンが湧き上がって、時には感情が高ぶることもある。でも、僕たちはお互いにとてもリスペクトしている。自分からそう言うつもりはないけど、彼らがそう言ってくれることに心から感謝している。僕を偉大にしてくれるのはそんなライバルたちなんだ」

ここではそんなライバルたちからの祝福の言葉を紹介する。

ホルヘ・マルティン

「まず何よりも、マルク・マルケスを祝福したい。今、MotoGP史上最高のライダーと戦えることは、僕にとって誇りであり、特権的なことだと思う。彼のレベルに近づいて戦えることもそうだ」

「以前にも彼に伝えたことがあるけど、ありがとうと言いたい。彼とレースをするたびに、成長させてくれるからだ。彼とバトルをすれば、いつも何かを学ぶことができる。それが将来の自分を強くしてくれる」

「マルクはMotoGP史上最高のライダーで、彼を倒すには常に100％の力を発揮しなければならない。自分が最高の状態なら、彼とタイトルを争えるレベルに達することができると思う。でも、この2年間で100％の状態にあったことは一度もなかった」

「僕自身は非常に高いレベルにあると思うし、彼と戦えることを誇りに思っている。ただ、彼に勝ちたいなら、ひとつのミスも許されないんだ」

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マルコ・ベッツェッキ

「（タイトル争いに敗れた原因について）なにかひとつを原因とするのは難しい。正直なところ、これまでのことすべてを振り返る必要があるからね」

「今言えるのは、これほど素晴らしい状態にあるマルクとタイトルを争えたことが、大きな満足感につながっているということだ。結局のところ、彼は本当に素晴らしかった。彼が勝った理由はひとつしかない。強かったからだ。つまり最強だったからだ」

ペドロ・アコスタ

「僕の考えは、この1年半ずっと変わっていない。彼のタイトル獲得は、今週末に実現することが決まっていたようなものだった。彼が安全策を取っているのを見て少し驚いたけど、何度も遅れを取り戻してきたシーズンだったことを考えれば、当然のことだと思う」

「スプリントで転倒した後、これ以上リスクを冒す必要はなかった。誰よりもタイトルにふさわしかったと思う。アプリリアがチャンスを逃したのは明らかだからね」

「自分の名前をいつかチャンピオントロフィーに刻めると思うかって？ もちろん。そのためにここにいるんだから」

「2027年に彼がチームメイトになって、もう称賛するのをやめなければならないのか……そんなことはない。このスポーツにこれほど貢献してきた人で、本当に素晴らしい人間なんだ。これは単なる称賛ではなく、事実を言っているだけだなんだ」

「2027年からは新しいMotoGPが始まって、全員がゼロからのスタートになる。でも、体調が優れず、休養を取り、復帰して再び上位へと這い上がってきた彼の戦い方は称賛に値するし、注目しておく価値があると思う」

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ポル・エスパルガロ

「彼を表現する言葉は、ほとんどないと言ってもいいし、逆にいくらでもあるのかもしれない。要するに、彼の考え方や人間性、性格は唯一無二だということだ」

「彼が成し遂げてきたこと以上に、その成し遂げ方が重要なんだ。どのように取り組むのか、決して諦めないこと。ル・マンで彼が経験したことを考えれば、他のライダーなら、おそらく多くのライダー、いやほとんど全員が、そこで続けるのをやめていたかもしれない。でも彼は走り続けている」

「来年も彼がここにいるのかは分からないけど、信じられないほど貪欲に見えるし、決して満足していないだろう。本当に称賛に値するよ」

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

フェルミン・アルデゲル

「マルクについては、いつもと同じことを言うしかない。彼は驚異的だ。今年は2025年以上に、自分が”最高”であることを示したと思う。ポイント差を挽回し、勝てる状況ではなかった時にもポイントを獲得してきた。経験が豊富で、とにかく賢い。彼にできることは勝つことだけだ」

「昨年はもっと簡単にタイトルを獲得できたと思う。シーズン序盤から、彼は上位で非常に安定していた。それに、アプリリアが少しペースを欠いていたことも、彼にとっては多少有利に働いた」

「今年は立ちはだかる困難を乗り越えるために、持てる全ての力を注ぐ必要があった。それでも、彼はまたやってのけたんだ」

ジャック・ミラー

「彼が成し遂げたことは信じられない。本当に素晴らしい。これほどの偉業を成し遂げるなんて、驚くべきことだ。彼は本当に規格外の存在だよ」

「ここまで長く走り続けてきて、今でも、これまで以上に良いライディングを見せている。安定していて、速い。本当に驚くべきことだ。僕は彼の大ファンだよ」

「彼がGOAT（史上最高）であることは明らかだと思う」

アレックス・リンス

「マルクはタイトルにふさわしい。彼のことを本当にうれしく思う。今シーズンは多くの苦労を経験してきたのだから、彼にはその資格がある」

「マルティンも苦戦していたのは事実だけど、マシンを比較すれば、アプリリアの方がドゥカティより少し優れていたのかもしれない。だから、彼は本当に凄いと思う」

「史上最高のライダーかって？ 間違いなく、史上最高のライダーのひとりだ」

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