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次世代MotoGPマシン、乗りやすくて好印象？ ビニャーレスの「良いエンジンを積んだMoto2マシン」は褒め言葉

MotoGPが2027年に大幅なルール変更を控える中、テストしたライダーたちは次世代バイクに好印象を持ったようだ。

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck

公開日時: 2026/10/18 10:11

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MotoGPライダーたちは、次世代の850ccバイクは現行の1000ccプロトタイプよりも軽量で身体への負担も少ないため、サーキットで走るのがより快適になると考えている。

新型MotoGPバイクの開発は、ライダーたちが来年のレースデビュー時にどんなパフォーマンスを発揮するかについて、より明確な評価を下せる段階に達した。

新ルールの目的は、速度を落とし、シリーズの持続可能性を高めること。新バイクはエンジン排気量を1000ccから850ccへと縮小し、空力性能への依存度を低減、そしてピレリ製タイヤへの切り替えにより、ライダーが慣れ親しんできた既存のMotoGPマシンとは大きく異なるバイクとなるはずだ。

KTMのテストライダーであるポル・エスパルガロは、現在の空力重視のバイクはライダーに過度な肉体的負担をかけていると感じていたため、2027年のレギュレーションは正しい方向への一歩だと指摘する。

「自分なら850ccを選ぶ。1000ccのバイクは非常に体力を消耗する。パワーがはるかに大きいので、より危険だと感じる」

そうエスパルガロは語った。

「ミシュランのタイヤは、現行のMotoGPマシンが発生させる大きなトルクに対応するために作られている。ライダーがクレイジーなほどスロットルを開けて、コーナーの出口でタイヤに負荷をかけたとしても、レースを走り切る必要があるんだ。だからタイヤには高い耐久性が必要になる。レース全体を通して持ちこたえる必要があるから、タイヤの構造もゴムも硬くなければならない」

「だからといって、タイヤの性能が劣っているとか、危険だというわけではない。バイクに合わせて作られているんだ。そして、この種のバイクはレースという観点から見ると、本当に、本当に要求が厳しい」

「これはまさにレース専用のバイクだ。今のタイヤを履いたこのバイクを、アマチュアが乗りこなせるとは思わない。タイヤのフロント内圧と温度を適切な状態にすること自体が難しいだろう」

「850ccになればすべてが変わる。バイクはずっと扱いやすく、軽くなるし、タイヤもずっと柔らかくなる。バイク側がそれを可能にするからだ。すべてがずっと簡単になる。自分も年齢を重ねてきたので、850ccへの変更を歓迎しているよ」

2027 KTM 850cc MotoGP engine

写真: KTM Images

2024年までLCRホンダからMotoGPに参戦し、その後はホンダのテストライダーに転身した中上貴晶は、2027年に向けた最大の変化として、タイヤがミシュランからピレリに切り替わることを挙げた。

850ccマシンのほうが乗っていて楽しいと感じるかと尋ねられると、中上はこう答えた。

「自分としてはそうですね。1000ccよりも850ccのほうが好きです」

「リヤの車高調整デバイスについて考える必要がなくなるので、よりシンプルになります。空力パーツも少し小型化されます。もちろん、空力パーツ自体は残りますし、引き続き使わなければいけません」

「ですが、バイクのピッチングがより自然になるので、そこが気に入っているし、乗っていて本当に楽しいです」

ホンダのルカ・マリーニは、新しい850ccマシンは、トライアンフ製765cc直列3気筒エンジンを搭載し、ピレリタイヤを使用する現行のMoto2マシンに、より近い存在になると考えている。そしてこの変化が、来季Moto2から昇格するイザン・ゲバラ（プラマック）、ダニエル・オルガド（グレシーニ）、セナ・アジアス（テック3）、ダビド・アロンソ（ホンダと契約）に有利に働くとマリーニは見ている。

来季はテック3・KTMから参戦するマリーニは、次のように語った。

「Moto2から昇格するライダーたちは、これまでMoto2からMotoGPへ移行してきたケースと比べて、非常に大きなアドバンテージを得ると思う。2027年に直接MotoGPへ昇格できるという素晴らしい機会を手にしたライダーたちにとって、これは最高のタイミングだ。彼らにとって理想的な時期だと思う」

「だから、誰もが彼らに大きな期待を寄せているし、シーズン序盤から活躍を求めるだろう。次世代のMotoGPマシンは、現在のMotoGPマシンよりも、Moto2マシンに近いものになるかもしれないからね」

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

今季限りでテック3を離れるマーベリック・ビニャーレスは、先月レッドブルリンクでKTMの2027年型マシンに初めて乗った後、850ccマシンを「優れたエンジンを積んだMoto2マシン」と表現した。

「次世代のマシンは、はるかに乗りやすく、身体的な負担も少ない。数周走ってみたけれど、簡単に乗れた。11周連続で走っても、何ともなかったよ」

そうビニャーレスは語った。

「バイクのフィーリングが本当に素晴らしいんだ。優れたエンジンを積んだMoto2マシンのようだった。乗っていて本当に気持ちよかった」

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