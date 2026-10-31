MotoGP マレーシアGP

ボロボロすぎる！ セパンの路面コンディションにライダー酷評「完全に崩壊」「まるでモトクロスコース」

MotoGPマレーシアGPの初日を終えたライダーは、路面状況がひどく悪化していることへの不満を語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/31 2:15

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Track surface

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPマレーシアGPの開催されているセパン・インターナショナル・サーキットに対し、ライダーたちは路面コンディションの深刻な劣化が報告している。

10月30日に開幕したマレーシアGP。初日はFP1、プラクティスともにマルク・マルケス（ドゥカティ）が最速という結果となったが、そのセッション中には路面の劣化問題が表面化していた。

複数のライダーが剥がれたアスファルトの破片に当たったことを明かしており、中には軽い打撲を負ってしまったライダーもいた。

セパンはMotoGPのプレシーズンテスト会場でもあるため、春先のテスト時と今回のグランプリとで路面状況の比較が行なえる。その比較からは、いたるところで路面が崩壊している様子が確認できる。

実際のところ、本来であれば今年はコースの全面的な再舗装が行なわれる予定だった。しかし予期せぬ事情からそれが延期。さらに今年は中東情勢悪化の煽りを受けて、セパンでF1バーレーンGPの代替レースが行なわれたことで、さらに状況が悪化したと考えられている。

ホンダのルカ・マリーニは、路面状況についてコース全域でひどい状態だと語る。

「コンディションは本当に厳しいし、異様だ」と、マリーニは言う。

「路面は完全に崩壊していて、僕らとしてはなんとか上手く切り抜けるようにするしかないんだ」

「再舗装が必要だったのに、それができていない。昨年の段階で既にひどい状況だったんだ。特にターン14とターン2はひどかった。でも今年は、全てのコーナーが壊滅的だ。無事なのはターン7とターン8くらいだ」

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

スタート時にアスファルトの破片が飛散し問題になるのではないかとマリーニに問うと、彼はこう答えた。

「どの状況だろうと問題になり得るよ。全員にとって状況は同じだけど、とにかく注意深く乗り切っていくしかない」

「ただスタートについては、最初のブレーキングで後方のライダーに大量の破片が飛んでくるだろうことが予想できる。だからできるだけ前のほうでスタートするのが良いだろうね」

ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）は飛んでくる破片から身を守るために胸部プロテクターが必要ではないかと、冗談めかしながらも真剣に語っていた。

「まるでモトクロスコースなんだ。胸部プロテクターが必要かもしれない。アスファルトからたくさんの“石”が飛んでくるからね。プラクティスで他のライダーの後ろを走っていたときは、石が山程飛んできた」

ジャンアントニオはそう語る。

「アスファルトにこうした問題があるのは決して良いことじゃない。マシンがアスファルトを削ってしまうような状態だからね。バイクに乗る僕たちにとって、良い状況ではないけど、これが現実だ。明日までに何ができるのか、僕には分からない」

昨年のマレーシアGPウイナーであるアレックス・マルケス（グレシーニ）は、昨年と比較した路面の劣化の程度についてはやや控えめな見方を示したものの、いくつかの区間が安全性の限界に達していることを認めた。

「F1のドライバーたちがアスファルトについてかなりひどいことを話していたから、もっと悪い状態を予想していた。確かに昨年、僕たちは新しいアスファルトになると聞かされていた。でも、そうはならなかった。だから、来年こそは実施されることを願っている」

「僕にとっては、路面の状態は昨年と概ね同じだった。ただ3、4ヵ所は本当に限界に達している。走行可能かどうか、安全かどうかという点で、まさに限界なんだ」

「でも、現状はこういう状態だ。今週末に解決策はない。だから、不満を言うつもりはない。状況に適応していくだけだ」

兄のマルク・マルケスは、こうした弟の見解に同意している。ただ路面状況を“危険”と表現することは避けた。

「正直に言って、テストの時と比べて大きな違いは感じていない。昨年も話したように、そろそろ再舗装する時期だ。でも、テストの時より悪くなっているわけじゃない」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 初日3番手も小椋藍、納得できず「タイムやポジションはいいが、完全に把握しきれていない」

More from

Rachit Thukral





ホルヘ・マルティン、マレーシアGPレース出場許可！ タイトル争いの希望つなげられるか



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



20 時間前



ホルヘ・マルティン、マレーシアGPレース出場許可！ タイトル争いの希望つなげられるか





歯磨きも難しい腕だけど、MotoGPをやる！ マルティン「出走するのも、タイトルを争っているからこそ」



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



1 日前



歯磨きも難しい腕だけど、MotoGPをやる！ マルティン「出走するのも、タイトルを争っているからこそ」





右手骨折のホルヘ・マルティン、マレーシアGPのFP1出走にGOサイン！ タイトル争いの希望つなげられるか



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



1 日前



右手骨折のホルヘ・マルティン、マレーシアGPのFP1出走にGOサイン！ タイトル争いの希望つなげられるか

最新ニュース





ボロボロすぎる！ セパンの路面コンディションにライダー酷評「完全に崩壊」「まるでモトクロスコース」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



3 分前



ボロボロすぎる！ セパンの路面コンディションにライダー酷評「完全に崩壊」「まるでモトクロスコース」





岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛



F1



F1 F1



メキシコシティGP



38 分前



岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛





フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」





アロンソ好調12番手、中団トップも見えた！？ フェルスタッペンとローソンが不必要な”同士討ち”。ルクレール2セッション連続最速｜F1メキシコシティGP FP2



F1



F1 F1



メキシコシティGP



2 時間前



アロンソ好調12番手、中団トップも見えた！？ フェルスタッペンとローソンが不必要な”同士討ち”。ルクレール2セッション連続最速｜F1メキシコシティGP FP2

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録