マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪

MotoGP第8戦ハンガリーGP決勝では、ホルヘ・マルティン（アプリリア）がチームメイトらを巻き添えにする多重クラッシュを起こした。これに対しアプリリア・レーシングCEOのマッシモ・リボラは「避けなければならないミス」だったと語っている。

マルティンは決勝レースを8番手からスタートした直後、ターン1へ向けたブレーキングでマシンを暴れさせてクラッシュ。その際アウト側を走っていたチームメイトのマルコ・ベッツェッキや、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）を巻き添えにする多重クラッシュを引き起こした。

マルティンはもとより、ベッツェッキは今季ランキング首位を走っていたが、このクラッシュでノーポイントでレースを終了。ハンガリーGPを制したマルク・マルケス（ドゥカティ）とのギャップは72ポイント差となった。なおマルティンやベッツェッキは、打撲こそあれ、深刻な怪我は幸い避けられた。

チームを預かるリボラCEOは、陣営ライダー3名がリタイアすることになったこのクラッシュを受けて会見に臨むと、マルティンからすぐに謝罪があったことを明かしつつも、チャンピオンライダーとしてあってはならないミスだったと厳しい見解を語った。

「まずラウルのところへ行って、彼の状態を確認した。それからホルヘのところへ行ったが、彼は私のもとへ来て謝罪した。実際には、マルコやチーム全員に一通り謝罪したあとで、私のところへ来たんだ」

リボラCEOはそう語る。

「マルコとも話したが、話すことはほとんどなかった。私が気にしていたのは、彼らが無事だったかどうかだけだ。もちろん身体の状態もそうだが、誰かが骨折しているのではないかと心配していた」

「事故に巻き込まれたすべてのライダーに対して深く謝罪したい。もちろんラウル、アルデゲル、そしてディッジャ（ファビオ・ディ・ジャンアントニオ／VR46）にもだ」

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアは第6戦カタルニアGPでフェルナンデスがマルティンと接触し、マルティンがクラッシュしたあと、イタリアGPで陣営ライダーを集めて内部で状況を整理するミーティグを実施している。しかし今回のクラッシュはまた別の話だとリボラCEOは語った。

「これはアプリリアのライダーに対するミスとは呼べないと思う。彼はミスを犯した。言ってしまえば、世界王者らしくないミスだった。イン側の、グリップが少ない場所でブレーキをかけすぎてしまい、その結果として我々のライダーたちに接触してしまった」

「我々は不運な記録を持っていると言えるかもしれないが、ミスさえしなければ済む話だ。ターン1でこうしたミスを犯してはいけない。特に安全性についてこれだけ議論されている時期なのだからね。避けるべきことだった」

ハンガリーGPから何かポジティブなモノは持ち帰れたかという質問には、リボラCEOは次のように答えている。

「誰も怪我をしなかったことだ。それが最大の朗報だ」

「マルコのことはよくわかっている。だから彼が次の2レースで勝つためにできる限りのことをするだろうということも理解している。誰が相手であろうとね。だから我々も、彼をできる限り支えていくつもりだ」

またリボラCEOは今回のクラッシュによって話し合いはするだろうと認めつつも、チーム内のルールを変えるつもりはないと語った。

「我々の間のルールは非常に明確だ。そして感情的になっている最中に話すよりも、冷静になってから話し合う方がはるかに良いと思う」

「私は今、皆さんへの敬意としてここで話をしている。誰かが説明しなければならないからだ。しかしチーム内部では、何が起きたのかを正確に確認しながら、落ち着いて話し合う方が常に良いと思っている」

「彼らは賢い人間だ。しかし誰もがミスをする。そしてバイザーを下ろした時に何が起きるのかも、我々は皆知っている。それでも、これはホルヘ・マルティンが犯すべきではないミスだった」