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MotoGP、カタールGP開催に向けてライダーたちと合意できるか？ 両者の妥協点探しは最終局面に

MotoGPライダーたちは水曜日にセパンで会合を開き、次戦カタールGPへの出場に合意するための書面による保証を取り付けようとしている。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/29 3:20

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Race start

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

数ヵ月にわたる不透明な状況と、ここ数週間で高まった緊張を経て、MotoGPの大半のライダーと選手権のプロモーターとの間で続いてきたカタールGPをめぐる対立は、今後48時間以内に決着する見通しだ。

理想的には、MotoGPの商業権を保有するMotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループ（MGPSEG）の副マネージングディレクター、カルロス・エスペレータがカタールから戻る木曜日にも合意に達する可能性がある。エスペレータは水曜日、カタールの首都ドーハで開催された会議に出席しており、現地の最新状況を直接確認する機会を得た。

米国・イスラエルとイランの間で続く紛争により、もともと4月中旬に予定されていたカタールGPは、来週末にあたる11月8日へ延期されていた。

中東での対立は紛争初期と比べて沈静化しているものの、状況は依然として平常とはほど遠い。そのため、多数のライダーが当初、カタールへの渡航に反対していた。

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

先週末、フィリップアイランドからMotorsport.comが報じたように、ライダーたちは自身とパドック全体の安全に関して、MGPSEGに一連の保証を書面で提示するよう求めることで合意した。

現在協議されている文書には、具体的な避難計画、カタールの領空閉鎖が発生した場合の費用を補償する保険、そして最悪の事態に陥った場合の帰国費用をカバーする補償などが盛り込まれている。

Motorsport.comの情報によると、ライダーたちはマレーシアGPを控えた水曜日、セパン・インターナショナル・サーキットのオフィスで再び会合を開いた。今回は、相当数のチームマネージャーも出席したという。

会合は建設的で、和やかな雰囲気のなかで進められたとみられる。ただし、最終的な合意には至らず、出席者全員がエスペレータの帰還を待つことになった。

最大の争点は、求められている保証を最終的に誰が提供する責任を負うのかという点だ。ライダー側はMGPSEGが責任を引き受けることを望んでいるが、プロモーター側は、それを実現するのは難しいとの立場を崩していない。

状況は非常に複雑だ。カタール側は、渡航者の安全を損なうことなくイベントを開催できると主張している。その一方で、MotoGPのパドックを構成する大半の国の政府は、やむを得ない場合を除き、カタールへの渡航を控えるよう勧告している。

しかし、そうした勧告は全面的な渡航禁止とは異なる。そのため、MotoGPが金銭的な負担を負わずにカタールとの契約を解除できるような、不可抗力の根拠にはならない。

また、カタールがMotoGPにとって最も長い歴史を持つ、重要なパートナーのひとつであることも忘れてはならない。

今回の対立が最終的にどのような形で解決するにせよ、MGPSEGとライダーの関係が現在、緊張した状態にあることは明らかだ。

プロモーター側は、トップライダーたちがより強い責任感とコミットメントを示すべきだと考えている。一方、ライダー側は、要求される水準がますます高まると同時に、自らがリスクにさらされる度合いも大きくなっていると感じている。

その板挟みになっているのがチームだ。チームは両者の仲介役を務める一方で、契約上、ライダーと選手権のプロモーターの双方に対して責任を負っている。

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