MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGPセパンテスト2日目はホンダのジョアン・ミルが最速タイムをマーク。ヤマハがテストを欠場するという珍しい事態も発生した。

セパン・インターナショナル・サーキットを舞台に行なわれている、2026年シーズン最初のプレシーズンテスト。2日目の走行では、いきなり大きな出来事があった。

それはヤマハが、プラマックやテストチームを含めて全台走行取りやめとなったことだ。

この原因となったのは、テスト初日にファビオ・クアルタラロがエンジントラブルから一度停止してしまったことだった。ヤマハはこのエンジントラブルの原因が判明するまで、安全上の理由からマシンをコースに送り出さないこととした。

結局ヤマハは2日目のセッション全てを欠席。テスト3日目に復帰するかどうかは、3日目朝に決定する予定だ。なおクアルタラロは初日にクラッシュし、右手指を骨折しているが、転倒とマシントラブルには関連がないとヤマハは説明している。

一方で同じ日本メーカーのホンダがこの日の主役となった。ファクトリーチームのジョアン・ミルが、午前中に1分56秒874のトップタイムを記録したのだ。これはレコードタイムからは0.5秒差があるものの、2025年マレーシアGPのポールポジションタイムを上回っており、ミル本人の予選タイムからは0.6秒も速くなっている。

2番手、3番手にはVR46のフランコ・モルビデリとファビオ・ディ・ジャンアントニオのふたりが続いた。ドゥカティ勢は最新型バイクを操るジャンアントニオや、ファクトリーチームのライダー達が主に空力をテスト。マルク・マルケス（ドゥカティ）は2025年型とのハイブリッド形式を試すなど試行錯誤を続けていた。

なおグレシーニのアレックス・マルケスが、2026年型マシンでこの日唯一のクラッシュを起こし、マシンを破損させてしまった。幸い怪我はなかった。

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing 写真: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

KTM、そしてアプリリアも継続して空力面でのテストを行なっていた。どちらも新しいリヤウイングを試していたが、アプリリアのRS-GP26ではいわゆる”ステゴサウルス型”ウイングをさらに進化させた、またライバルとは異なるタイプのエアロダイナミクスの追求が見られた。

なおテストは午後4時に短時間ながら雨が降ったことでスリックタイヤには厳しいコンディションとなる場面もあった。何人かのライダーはコースオフすることもあったが、大きなトラブルは生じなかった。

Sepang MotoGP test - Day 2 Results:

Pos. Rider Team Time / Gap laps 1 J. Mir Honda HRC 1'56"874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0"109 41 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0"175 38 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0"242 35 5 Mr. Viñales KTM Tech3 +0"252 50 6 Mr. Bezzecchi Aprilia Racing +0"267 39 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.400 28 8 P. Bagnaia Ducati Team +0"428 25 9 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0.676 27 11 L. Marini Honda HRC +0.691 28 12 A. Márquez Gresini Racing +0.790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0.879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1472 30 15 Mr. Márquez Ducati Team +1512 30 16 L. Savadori Aprilia Racing +1692 36 17 D. Moreira LCR Team +1,697 31 - J. Miller Pramac Yamaha - 0 - A. Rins Yamaha MotoGP Team - 0 - T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing - 0 - A. Fernández Yamaha Factory Racing - 0