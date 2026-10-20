MotoGP カタールGP

MotoGP、カタールGP開催の意向をチーム側に改めて伝達。中東情勢への懸念続くなか

MotoGPは開催が約3週間後に迫るカタールGPを予定通り行なう意向をチームにあらためて示した。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/20 11:04

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Race start

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPは参戦チームに対し、約3週間後に迫ったカタールGPを予定通り行なう意向を示した。

中東戦のカタールGPは地域情勢の悪化によって今年春の開催予定が10月に延期。しかし情勢はいまだ厳しい。初春ほど緊迫してはいないものの、ヨーロッパの多くの国はカタールへの渡航を見合わせるように勧告している。

そうした状況もあり、カタールGPは本当に開催されるのかが疑問視されてきた。だがMotoGP側はカタール当局と現地プロモーターから受けた安全面での保証を、イベント開催の安全性を確保するうえで十分なものと判断している。

そしてカタールGPのパドック設営が始まるまで残り15日となったタイミングで、IRTA（国際ロードレースチーム協会）がカタールGPを予定通り実施する意向であることを改めてチーム側に伝えた。

IRTAは関係各国の大使館とも連絡を取り合っていると強調していて、その連絡によるといずれの大使館からも対応方針を変更するよう勧告は受けていないという。

ここ数週間、各チームはMotoGPの幹部と何度も会合を開いてきたが、幹部側は一貫してレースを開催する意向を示している。

この点で注目されるのが、日本メーカーであるヤマハとホンダの姿勢の変化だ。両メーカーは当初、紛争地域に人員を派遣することに強く反対していた。

特にヤマハの対応は象徴的だ。約2ヵ月前、ヤマハは物流担当者に対し、影響を受けている地域を経由せずに全スタッフが移動できるよう、代替となる航空路線を探すよう指示していた。関連企業各社には、不安定と判断された地域への従業員の渡航を禁止する社内規定もある。そのため、チャンピオンシップに関わる各企業が最終的にどのような措置を取るのかが、引き続き注目される。

一方、ライダーたちの意見は分かれている。カタールへの渡航に懸念を示すライダーが大多数を占める一方、開催に反対していないライダーもいる。Motorsport.comの調べでは、4分の3が反対姿勢である一方、4分の1はレース開催に賛成しているという。

次の重要な局面となるのは10月22日（木）だ。オーストラリアGPのメディアデーにあたるこの日、カタールGPの問題についてライダーたちの意見が問われる予定だ。

MotoGPのカルメロ・エスペレータCEOと、副CEOのカルロス・エスペレータは、カタール政府から受けた説明を繰り返し強調している。その説明によれば、空港は通常どおり、全面的に運用されているという。

なお10日前のインドネシアGPでエスペレータCEOは「我々は状況を注意深く監視している。カタールへ渡航する計画ではあるが、当然ながら、すべてのスタッフとファンの安全、そして健康を最優先に考えている。引き続き情勢の推移を注視していく」と語っていた。

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