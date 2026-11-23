MotoGP

MotoGP、来季からレーススタート時間を1～2時間後ろ倒しに。F1とのスケジュール被りを避けるため

MotoGPは来季から、週末のフォーマットを刷新する計画の一環として、レース開始時間を遅らせ、F1とのスケジュール重複を回避する予定だ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/23 23:10

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写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.comが入手した情報によると、MotoGPの運営側は今週末のポルトガルGPで各チームに対し、来シーズンからレース開始時間が1時間遅くなることを伝えた。日曜日のグランプリと土曜日のスプリントの両方に影響が出るという。

改訂されたスケジュールでは、従来午後2時に開始されていたMotoGPクラスの決勝は1時間遅れの午後3時に開始される。ただし、この開始時刻もF1との日程重複によって変更される可能性があり、F1の決勝と重なる場合、MotoGPのレースは午後4時までさらに遅らせられる可能性がある。

両選手権を所有するリバティ・メディアは、日曜日にF1とMotoGPのレースが重なることを望んでおらず、重複を防ぐためにスケジュールを管理する。

土曜日に行なわれるスプリントレースの日程も変更される。従来の午後3時開始から1時間遅い午後4時開始となり、夕方の開催に移る。

Motorsport.comが9月中旬に報じたように、MotoGPの週末フォーマットは来季からさらに変更される。その中には、土曜日のスプリントと日曜日の決勝で別々のスターティンググリッドを決める、新たな予選セッションの導入も含まれる。

これまでは土曜日の予選セッションによって、両レースのスターティンググリッドが決定されていた。しかし来季からは、金曜日午後に行なわれる15分間の予選セッションでスプリントのグリッドを決定し、日曜日の決勝のグリッドは土曜日午前の予選セッションで決定される。

この変更により、金曜日のプラクティスセッションは廃止される。このセッションは今年まで、Q2へ直接進出するライダーと、Q1を走らなければならないライダーを振り分けるために使用されていた。

新フォーマットでは、金曜日の走行セッションが一つ増える。午前中に45分間のフリー走行を行ない、その後、30分間のフリー走行を実施する。そして最後に15分間の予選セッションを行ない、スプリントのグリッドを決定する。

土曜日には、MotoGPで3回目のフリー走行が復活する。全ライダーが20分間のセッションを走行した後、予選Q1を行ない、続いて上位12人がQ2に臨み、決勝レースのスターティンググリッドを決める。

もう一つの変更として、日曜日のウォームアップセッションが廃止される。これにより、ライダーは代わりにプロモーション活動に参加することになる。また、現在のスケジュールにはない10分間のピットレーンオープン時間も設けられる。ライダーはレース前にコースを数周走行し、その後ピットレーンを通ってダミーグリッドに並ぶことができる。これもF1で行なわれているレコノサンスラップと同様の流れだ。

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