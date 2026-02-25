本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

MotoGP
MotoGP
買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある
MotoGP タイGP

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGPでは現在、ライダーの最低年俸を定める動きが進んでおり、実現に向けた最終段階に入っているようだ。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
編集:
MotoGP riders group photo

Los pilotos de MotoGP tendrán un salario mínimo a partir de 2027

写真：: MotoGP

　MotoGPの新シーズンがまもなく開幕するが、最高峰クラスに参戦するライダーの最低年俸を設ける制度の実現も近づきつつある。

　ライダーの最低年俸に関する措置は、最近の格差拡大を背景に、近年広く議論されてきたモノだ。例えばマルク・マルケス（ドゥカティ）やファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）といったトップスターは、年俸1,000万ユーロ（約18億円）を超える基本給を確保している一方で、他のライダーの中には12万ユーロ（約2200万円）未満しか受け取れないという事例もある。

　現在議論されている案は、最低年俸を50万ユーロ（約9200万円）に規定するというものだ。これが正式に承認されれば、格差は多少なりとも縮小されることになる。なおこの最低年俸には、成績に応じたボーナスは含まれない予定だ。

　MotoGPの商業権を保有するMotoGP Sports Entertainment（旧ドルナ）と各チームは、この提案について以前から協議を重ねてきた。

　motorsport.comの調べでは、この提案は承認前の最終段階にあり、商業権保有者と参戦者側の関係を規定する契約草案の中に、条項として盛り込まれている予定だと分かっている。

　MSMA（メーカー協会）は、今週末にシーズン開幕戦が行なわれるタイで24日（火）に会合を開き、この最低年俸条項を含む複数の規定について協議を行なう。これらの条項は、2027年から2031年までの5年間にわたる商業的枠組みを定義する契約の一部となる見込みだ。

　MotoGPにおける最低年俸導入の動きは、決して新しいものというわけではない。はじまりは、ライダーたちが主催者と利害が対立する場面において自分たちの立場を守るため、ライダー協会の設立を議論していた時期にまで遡ることができる。

　当時は会合も開かれ、フランス人ライダーのシルヴァン・ギュントーリが代表者候補として挙げられていた。しかし、新たな役職として彼に報酬を支払うための資金確保が不透明だったことから、この構想は最終的に立ち消えとなった過去がある。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？
More from
Oriol Puigdemont

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

最新ニュース

レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MGP MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」