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MotoGP、850cc時代の開幕戦はタイGPに。「新たな歴史の始まりを迎えるのにふさわしい舞台だ」

2027年から、バイクのレギュレーションが大きく変わるMotoGP。新時代の開幕戦は、3月5日から7日にかけて開催されるタイGPになると発表された。

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
編集:
Race start

Salida del GP de Tailandia 2026

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　MotoGPは2027年に大きくレギュレーションが変わり新時代を迎えるが、この記念すべきシーズンがタイGPで幕を開けることが正式に発表された。

　MotoGPは金曜日に公式声明を発表し、開幕戦を3年連続でブリーラム（チャーン・インターナショナル・サーキット）で開催すると明らかにした。

　この発表は、中東情勢の緊張が再び高まり、延期されている2026年カタールGP（11月開催予定）の実施が不透明になっている中で行なわれた。

　MotoGPは声明で次のように述べている。

「MotoGPは2027年3月5日から7日にかけてブリーラムで開催されるタイGPで、最高峰クラスにおける新時代の幕を開ける」

「タイは3年連続でMotoGPシーズン開幕戦を開催することになり、選手権における同国の重要性と、拡大を続ける熱心なファン層を改めて示している。2025年、2026年の開幕戦が成功を収めたことを受け、ブリーラムはMotoGPの新たな歴史の始まりを再び迎える舞台となる」

「2027年タイGPは、2027～2031年サイクルの新テクニカルレギュレーションの下で行なわれる最初の公式レースとなる。世界中のファンは、新世代MotoGPマシンが初めて実戦を走る姿を目にし、このスポーツの新たな時代の幕開けを見届けることになる」

　MotoGPグループCEOのカルメロ・エスペレータも、今回の決定について次のようにコメントした。

「3年連続でタイがMotoGP開幕戦を開催することは、我々が築いてきた素晴らしい協力関係と、タイのファンの情熱を示す証だ」

「ブリーラムは常にカレンダーの中でも屈指のイベントを提供してきた。そのため、MotoGPの新しい技術時代をスタートさせる舞台として理想的だ。2027年レギュレーションによる最初のレースは、このスポーツの新しく刺激的な章の始まりとなる」

「熱狂的な地元ファン、世界最高水準のチャーン・インターナショナル・サーキット、そして新レギュレーションへの期待が重なり、ブリーラムは2027年シーズン開幕にふさわしい舞台となる」

　2027年プレシーズンテストは、2月にセパンで公式テストを実施した後、開幕戦の約2週間前にブリーラムで2回目かつ最後の公式テストが行なわれる予定。具体的な日程は後日発表される。

　またその2回のテストの間には、ブラジル・リオデジャネイロでシーズンローンチイベントが開催される予定となっている。

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