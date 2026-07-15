MotoGP、スペアマシン廃止案が頓挫か？　KTMの反対でメーカー合意できず

MotoGPでは最近まで、2027年からレースウィークのフリー走行における使用バイクを1台とする変更案が検討されていたが、メーカー間で意見が一致せず、ルール変更が難しくなりつつあることが分かった。

提案されていた案では、1台制限が適用されるのは金曜と土曜のプラクティスセッションのみであり、スプリントレースや日曜日の決勝では引き続き2台のマシンが使用可能となる、というものだった。その目的はコスト削減にあったようだが、メーカー協会（MSMA）内部では疑問視する声もあった。

この案は事実上承認されていたが、夏休み前最後のレースとなるMotoGPドイツGPで情勢に大きな変化があった。メーカー協会内部での意見対立から、再考を余儀なくされているのだ。現状では来季の導入の可能性は低くなったと見られている。

この案は当初、アプリリアが提案し、ドゥカティも支持してきた。一方で反対派は、イタリアの2メーカーがこの案を推進した本当の理由は、2027年の新型850ccマシンで技術的優位に立っているという自信があるためだとみている。

プラクティスで使用できるマシンを1台に制限すれば、開発作業のスピードが鈍り、ライバル勢が性能差を縮めることが難しくなると考えられるからだ。

この案が勢いを失った最大の要因は、KTMが最後まで強硬に反対姿勢を貫いたことだった。一時は態度を軟化させる兆しも見せていたが、最終的には明確に反対へ転じた。またインディペンデントチームも、この案による具体的なメリットが見当たらないとして反対している。

Diogo Moreira, Team LCR Honda crash Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

一方、ホンダは議論を通じて明確な立場を示さず、「多数決で決まるなら従う」との姿勢を取り続けてきた。

状況が大きく変わったのは、この1ヵ月余りのことだ。

6月上旬のハンガリーGP決勝日朝に開かれたMSMA会議では、当初「WorldSBKルール」と呼ばれていた案……つまりスーパーバイク世界選手権にならい、ガレージ内のバイクを1台とする方式について合意に達したと各メーカーは認識していた。その後、この案は「セカンドバイク制限」と名称を改めた。

しかし当時は各メーカー首脳が握手を交わしたものの、法的拘束力を持つ正式な文書への署名は行なわれなかった。そのためKTMは後になって立場を変更することが可能となり、その意思をオランダGPで他メーカーへ正式に伝達。結果として、グランプリコミッションへ提案を持ち込むために必要なMSMAの全会一致が崩れた。

FIM、MSMA、IRTA（チーム協会）、そしてプロモーターであるMotoGP SEGで構成されるグランプリコミッションは、単純多数決でレギュレーション変更を承認することは可能だ。しかしメーカー間の全会一致が得られない以上、この案は正式な議題として持ち込まれる前に事実上頓挫した形となった。

「1台体制の案が完全に消えたわけではない。しかし現時点では導入される可能性はかなり低くなっている」

ドイツGP期間中、この件に関わりの深い関係者のひとりはmotorsport.comに対しそう語った。

ドイツGPではメーカー間の溝は埋まらず、ドゥカティのゼネラルマネージャーであるジジ・ダッリーニャと、ヤマハのパオロ・パヴェジオが欠席していたことも議論が進まなかった一因となった。

議論は3週間後のシルバーストンで再開される予定で、ライダーも含めてパドック全体が大きな関心を寄せているこの提案について、最終的な判断が下される見込みだ。

なお、多くのライダーは非公式な場で”プラクティスを1台だけで走るという考えは、正気とは思えない”として、否定的な見方を示している。