レースレポート
Moto2 ポルトガル
Moto2ポルトガル決勝｜赤旗短縮スプリントをムニョス制す。首位ゴンザレスがクラッシュでタイトル争いは僅差で最終戦へ
MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2決勝は、ダニエル・ムニョスが勝利した。
公開日時: 2026/11/22 12:33
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Dani Muñoz, Portimao
MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2決勝は赤旗中断が発生し、超スプリントレースで争われた結果、ダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）が勝利した。
Moto2クラスの予選ではセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得。ランキング2番手でまだ逆転戴冠の可能性を残しているイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）は3番グリッド、ランキング首位のマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は10番グリッドからのスタートだった。
なおMoto3クラスは夜間の雨の影響が残っておりウエットレースとして実施されたが、Moto2のレースでは既に路面の大半が乾いており、ドライレースでの開催となった。
全21周で争われる決勝は、ポールシッターのアジアスがスタート直後のターン1を先頭で通過。その後ろにはダニエル・オルガド（CFMOTO Power Electronics Aspar Team）、ダニエル・ムニョス、コリン・ベイアー（Red Bull KTM Ajo）と続き、ゲバラは5番手までポジションを下げた。
先頭を走るアジアスだったが、2周目にコーナーでワイドに膨らんでしまう場面があり、ポジション急落。これで先頭にはムニョスが浮上した。
トップに躍り出たムニョスは、2番手集団のライバルを徐々に引き離した。5周目時点で1秒差を築いており、2番手集団のバトルが激しかったこともあり、それ以降もギャップを広げ続けた。
8周目、ターン3でゴンザレス、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）、ゾンタ・ファン・デン・グールベルグ（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）らが絡む多重クラッシュが発生。前を走るサラックが転倒し、それを避けきれなかったライダーがクラッシュしてしまった形だ。なおライダーたちは無事だった。
このマルチクラッシュを受け、レースは赤旗中断。そしてゴンザレスは規定時間以内にピットロードからピットへ戻ることができなかったため、赤旗解除後のレースには参加できないことが決定。タイトル争いに大きな影響を与える一件となった。
レースはその後7周目終了時点の順位をもとに、全7周で再開。再スタート直後は激しい先頭争いが繰り広げられた。アロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が一時はリードしたものの、リスタート3周目にムニョスがトップを奪還した。
以降はムニョスが逃げる展開が続き、最後は0.8秒差をつけてトップチェッカー。7周と短い再開後のレースを逃げ切り、ポルトガルGPを勝利した。2位はロペス、3位はアジアスだ。
そしてランキングでは、ゴンザレスがリタイアに終わった一方、ゲバラが7位フィニッシュで9ポイントを確保。逆転はできなかったものの、首位ゴンザレスとの差を4.5ポイントに縮め、最終戦での逆転の可能性を引き寄せた。
日本人ライダーは赤旗前、後の両方で苦しみ佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）は20位、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）は赤旗再開後に転倒しリタイアに終わった。
レース
全スタッツ
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1
Daniel Muñoz Italtrans Racing Team
17 Kalex Moto2 7
11'53.692
25 2
アロンソ ロペス ITALJET Gresini Moto2
21 Kalex Moto2 7
+0.733
11'54.425
0.733 20 3
Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
81 Kalex Moto2 7
+0.797
11'54.489
0.064 16 フルリザルトを見る
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