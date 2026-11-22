レースレポート

Moto2 ポルトガル

Moto2ポルトガル決勝｜赤旗短縮スプリントをムニョス制す。首位ゴンザレスがクラッシュでタイトル争いは僅差で最終戦へ

MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2決勝は、ダニエル・ムニョスが勝利した。

公開日時: 2026/11/22 12:33

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Dani Muñoz, Portimao

MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2決勝は赤旗中断が発生し、超スプリントレースで争われた結果、ダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）が勝利した。

Moto2クラスの予選ではセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得。ランキング2番手でまだ逆転戴冠の可能性を残しているイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）は3番グリッド、ランキング首位のマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は10番グリッドからのスタートだった。

なおMoto3クラスは夜間の雨の影響が残っておりウエットレースとして実施されたが、Moto2のレースでは既に路面の大半が乾いており、ドライレースでの開催となった。

全21周で争われる決勝は、ポールシッターのアジアスがスタート直後のターン1を先頭で通過。その後ろにはダニエル・オルガド（CFMOTO Power Electronics Aspar Team）、ダニエル・ムニョス、コリン・ベイアー（Red Bull KTM Ajo）と続き、ゲバラは5番手までポジションを下げた。

先頭を走るアジアスだったが、2周目にコーナーでワイドに膨らんでしまう場面があり、ポジション急落。これで先頭にはムニョスが浮上した。

トップに躍り出たムニョスは、2番手集団のライバルを徐々に引き離した。5周目時点で1秒差を築いており、2番手集団のバトルが激しかったこともあり、それ以降もギャップを広げ続けた。

8周目、ターン3でゴンザレス、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）、ゾンタ・ファン・デン・グールベルグ（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）らが絡む多重クラッシュが発生。前を走るサラックが転倒し、それを避けきれなかったライダーがクラッシュしてしまった形だ。なおライダーたちは無事だった。



このマルチクラッシュを受け、レースは赤旗中断。そしてゴンザレスは規定時間以内にピットロードからピットへ戻ることができなかったため、赤旗解除後のレースには参加できないことが決定。タイトル争いに大きな影響を与える一件となった。

レースはその後7周目終了時点の順位をもとに、全7周で再開。再スタート直後は激しい先頭争いが繰り広げられた。アロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が一時はリードしたものの、リスタート3周目にムニョスがトップを奪還した。

以降はムニョスが逃げる展開が続き、最後は0.8秒差をつけてトップチェッカー。7周と短い再開後のレースを逃げ切り、ポルトガルGPを勝利した。2位はロペス、3位はアジアスだ。

そしてランキングでは、ゴンザレスがリタイアに終わった一方、ゲバラが7位フィニッシュで9ポイントを確保。逆転はできなかったものの、首位ゴンザレスとの差を4.5ポイントに縮め、最終戦での逆転の可能性を引き寄せた。

日本人ライダーは赤旗前、後の両方で苦しみ佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）は20位、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）は赤旗再開後に転倒しリタイアに終わった。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1

Daniel Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 7

11'53.692

25 2

アロンソ ロペス ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 7

+0.733

11'54.425

0.733 20 3

Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 7

+0.797

11'54.489

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