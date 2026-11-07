予選レポート

MotoGP カタールGP

ベッツェッキ、気合の走り新レコード樹立でポール獲得！ 小椋藍6番手確保｜MotoGPカタールGP予選

MotoGP第20戦カタールGPの予選が行なわれた。ポールポジションはマルコ・ベッツェッキが獲得した。

公開日時: 2026/11/07 12:47

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ルサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGP第20戦カタールGPの予選が行なわれた。ポールポジションはアプリリアのマルコ・ベッツェッキとなった。

ヤマハ陣営の4人が欠場し、全18人で争われているカタールGP。予選グループ分けではマルク・マルケス（ドゥカティ）などランキング上位は軒並みQ2への直接進出を決めたものの、苦戦しているペドロ・アコスタ（KTM）が珍しくQ1からのスタートとなった。なお小椋藍（トラックハウス）もQ2に直接進出している。

レースとは異なり昼間に行なわれる予選は、気温35度、路面温度42度とかなり暑いコンディションでスタートした。

予選Q1では序盤、アコスタがライバルを突き放すタイムを記録した。1分51秒143で、2番手に続いたフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）にも0.3秒以上の差を開くタイムだった。

アルデゲルに次ぐライダーたちのタイム差は非常に僅差で、3番手につけていたイケル・レクオナ（グレシーニ）は代役にもかかわらずアルデゲルに0.020差にまで迫っている状況だった。また、ディオゴ・モレイラ（LCR）も0.021秒差と僅差で続いた。

Q1後半のアタックではアルデゲルが大きく自己ベストを更新する1分50秒876をマーク。Q1暫定トップタイムを塗り替えた。

他のライダーはこのタイムに接近できない状況が続いていたが、アコスタがQ1の最後の最後にアタックラップに入ると、自己ベストを更新して1分51秒087を記録。しかしトップには届かず、アルデゲルがQ1最速となった。アコスタはQ1で2番手となり、Q2に進出した。

上位グリッドを決する予選Q2では、ランキング首位のマルケスが最初のアタックで1分50秒361の新レコードタイムを叩き出した。初日のプラクティスでファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が記録した新レコードを早くも塗り替えた格好だ。

しかしその後、レコードタイムはまたしても更新された。タイトルを争うライバルであるマルコ・ベッツェッキが1分50秒065をマークしてみせたのだ。これでベッツェッキが暫定トップの状況でQ2は後半に入った。

ランキング2番手で負傷から間もないホルヘ・マルティン（アプリリア）はトップ6入りを目標としていたが、Q2前半のアタックでは暫定トップから0.999秒差の8番手に留まっていた。

Q2後半でマルケスはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）の後ろにつけてアタック。フェルナンデスが好ペースを発揮する中、マルケスも共に最速ペースを発揮しつつアタックしていった。

しかしこのアタックではセクター4の伸びが足りず、1分50秒294と大きくは自己ベストを更新できず。その間にベッツェッキがさらに暫定トップタイムを1分50秒028まで更新していた。

終盤はジャンアントニオやフェルナンデスもタイムを縮めたが、レコード更新には届かず、カタールGPのポールポジションはベッツェッキが獲得した。2番手はマルケス、3番手がジャンアントニオだ。

マルティンは最終的に11番手。右手首骨折の怪我から2週間しか経過していないにもかかわらず奮闘したが、目標のグリッド2列目には届かなかった。なおマルティンはラストアタックで走行ラインをアコスタに邪魔されたと感じているようで、激怒していた。

小椋は終盤のアタックで1分50秒596をマーク。トップから0.564秒差で予選6番手を確保した。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 フルリザルトを見る

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