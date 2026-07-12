安全対策強化！　ドイツGPからグリッドレイアウトが変更。ライダーたちからは好意的な意見「間違いなく安全になった」

MotoGPは今週末のドイツGPから、スターティンググリッドのレイアウトを変更。同一列のライダー間の前後間隔、そして各列の間隔が広がっているが、ライダーたちは事故のリスクが軽減されたと語った。

グランプリ・コミッションは技術変更を承認し、オランダGPからはレーススタート時に車高を下げるホールショットデバイスが禁止され、今回のドイツGPからはグリッドのレイアウトが変更されている。

このグリッドのレイアウト変更は、安全性の向上が目的。ライダー間の前後間隔がこれまでの3mから4mに拡大、各列の間隔も9mから12mに拡がった。グリッド1列に並ぶ人数は、これまで同様3人である。

ライダーたちは、この変更によって事故のリスクが軽減されたと考えている。ただ、グリッド列の間隔が広まったことで、オーバーテイクが少なくなったという側面もあるようだ。

「安全性の面では、おそらく良いことだろう。でもオーバーテイクについては難しくなった」

そう語るのは、テック3・KTMのエネア・バスティアニーニだ。

「どのライダーも、オーバーテイクに苦労していた」

「しかし過去の事例を考えると、安全性が格段に向上した方が良いだろう」

KTMのファクトリーライダーであるブラッド・ビンダーは、アグレッシブなスタートで知られるライダーのひとり。そのため今回の変更は自分には合わないとしつつも、賛成の意向も語った。

「僕にとっては最悪だよ。だって、以前ほど追い抜けなくなるんだから」

そうビンダーは語った。

「たとえ良いスタートを切っても、1列は抜けたとしても、2列はもう無理なんだ。安全性の面では間違いなく正しいことだよ。でもレースの面白さはどうなるか……それについては様子を見てみよう」

アプリリアのホルヘ・マルティンも、今回の変更については安全性の面では良い兆候であると語った。

「正直言って、何も感じなかった」

そうマルティンは言う。

「何かあった時に考える時間と対応するための時間が増えたから、これは良いことだと思う。最初のコーナーでは何も起きなかったから、いいことかもしれない。

ビンダーのチームメイトであるペドロ・アコスタも、新しいグリッド規則をこう語った。

「間違いなく、安全対策として実際に安全性が向上した最初の兆候だと思う」

そうアコスタは言う。

「最初のコーナーに差し掛かると、横にいるのは1人か2人だけで、5人も周りにいるようなことはなかった。良いスタートだと思う」

なおトラックハウスの小椋藍は、短くこう語った。

「特に違いは感じませんでした。僕は、どんな解決策でも構いません」