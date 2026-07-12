安全対策強化！ ドイツGPからグリッドレイアウトが変更。ライダーたちからは好意的な意見「間違いなく安全になった」
今回のドイツGPから、スターティンググリッドのレイアウトが変更された。これにより、安全性は大きく高まったようだ。
MotoGPは今週末のドイツGPから、スターティンググリッドのレイアウトを変更。同一列のライダー間の前後間隔、そして各列の間隔が広がっているが、ライダーたちは事故のリスクが軽減されたと語った。
グランプリ・コミッションは技術変更を承認し、オランダGPからはレーススタート時に車高を下げるホールショットデバイスが禁止され、今回のドイツGPからはグリッドのレイアウトが変更されている。
このグリッドのレイアウト変更は、安全性の向上が目的。ライダー間の前後間隔がこれまでの3mから4mに拡大、各列の間隔も9mから12mに拡がった。グリッド1列に並ぶ人数は、これまで同様3人である。
ライダーたちは、この変更によって事故のリスクが軽減されたと考えている。ただ、グリッド列の間隔が広まったことで、オーバーテイクが少なくなったという側面もあるようだ。
「安全性の面では、おそらく良いことだろう。でもオーバーテイクについては難しくなった」
そう語るのは、テック3・KTMのエネア・バスティアニーニだ。
「どのライダーも、オーバーテイクに苦労していた」
「しかし過去の事例を考えると、安全性が格段に向上した方が良いだろう」
KTMのファクトリーライダーであるブラッド・ビンダーは、アグレッシブなスタートで知られるライダーのひとり。そのため今回の変更は自分には合わないとしつつも、賛成の意向も語った。
「僕にとっては最悪だよ。だって、以前ほど追い抜けなくなるんだから」
そうビンダーは語った。
「たとえ良いスタートを切っても、1列は抜けたとしても、2列はもう無理なんだ。安全性の面では間違いなく正しいことだよ。でもレースの面白さはどうなるか……それについては様子を見てみよう」
アプリリアのホルヘ・マルティンも、今回の変更については安全性の面では良い兆候であると語った。
「正直言って、何も感じなかった」
そうマルティンは言う。
「何かあった時に考える時間と対応するための時間が増えたから、これは良いことだと思う。最初のコーナーでは何も起きなかったから、いいことかもしれない。
ビンダーのチームメイトであるペドロ・アコスタも、新しいグリッド規則をこう語った。
「間違いなく、安全対策として実際に安全性が向上した最初の兆候だと思う」
そうアコスタは言う。
「最初のコーナーに差し掛かると、横にいるのは1人か2人だけで、5人も周りにいるようなことはなかった。良いスタートだと思う」
なおトラックハウスの小椋藍は、短くこう語った。
「特に違いは感じませんでした。僕は、どんな解決策でも構いません」
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
マルケス、スプリント勝っても表情冴えず「改善が必須。できなかったら決勝は3位」
安全対策強化！ ドイツGPからグリッドレイアウトが変更。ライダーたちからは好意的な意見「間違いなく安全になった」
【F1メカ解説】復活に向けた第一歩だった？ ルクレール、今季からステアリングのディスプレイ表示を一新
小椋藍、ドイツGPのスプリントで4位……ドゥカティ勢3台に敵わずも、決勝には自信「明日はもっとよくなる余地がある」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。