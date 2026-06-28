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小椋藍、MotoGP初優勝はホールショット・デバイス誤作動もありヒヤリとする場面も「自分のペースは分かっていたので、焦る必要はなかった」

小椋藍のMotoGP初優勝は、ホールショット・デバイスの誤作動もあり、ヒヤリとする場面もあったようだ。

Vincent Lalanne-Sicaud
公開日時:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGPのオランダGPを制した小椋藍（トラックハウス）は、ホールショット・デバイスの不具合により、全てを失う寸前にあったという。しかしそれを乗り越え、MotoGP最高峰クラス初優勝を手にした。

　小椋はスプリントレース同様、2番グリッドから最高のスタートを切って首位に立った。しかしホルヘ・マルティン（アプリリア）に首位を奪われ、チームメイトのラウル・フェルナンデスにも先行されてしまった。

　2周目にポジションを奪い返そうとした小椋は、ラインを外してしまい、マルク・マルケス（ドゥカティ）やマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）、さらにはフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）にも先行され、6番手までポジションを落としてしまった。

　しかしその後小椋は1台ずつ抜いていき、マルティンとフェルナンデスに接近した。しかしリヤのホールショット・デバイスが作動したままだったため、再びタイムロス。一時大きく遅れたが、問題が解決されるとペースを上げて飛ばし、18周目にはマルティンを、その2周後にはフェルナンデスを抜き、その後は後続を引き離してトップチェッカー。MotoGP最高峰クラス初優勝を手にした。

　日本人ライダーが勝利したのは、2004年日本GPの玉田誠以来、実に22年ぶりだった。

「本当に、本当に嬉しい。日本のファンの皆さん、トラックハウスのチームのみんな、本当に感謝しています。言葉が尽きません。ただただ素晴らしいです」

　小椋はレース後にそうMotoGP公式サイトのインタビューで語った。

「玉田さんが勝ったのは、ずいぶん前のことですよね。ゴールラインを越えた瞬間、本当に嬉しかったです。3回連続で2位でしたが、ついに優勝することができました」

「レースはとても厳しかったですが、ペースは素晴らしく、オーバーテイクも良かったです。最高でした。日本のファンの皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです」

　またレース中のことについて小椋は、次のように語った。

「序盤にラウルとあんなに激しいバトルになるとは思ってもいませんでした。順位もタイムも落としてしまいました。でも、その後の調子は良かったです」

　実際、ホールショット・デバイスのトラブルに見舞われるまでは、小椋のペースは抜きん出ていた。しかしトラブルに見舞われた瞬間は、肝を冷やしたようだ。

「あの時はすごく心配になりました。26周走る中で、あのトラブルは一度しか起きなかったんです。原因もよく分かりません。その後、バイクは元に戻りました」

「最後のシケインを抜けたところで、車高調整システムを作動させました。でも最初のコーナーでロックが解除されてしまったんです」

　そう小椋は説明した。

「1コナーと3コーナーの間でまた作動してしまいました。多分ボタンを押してしまったんだと思います。自分のミスなんでしょうね。少し肝を冷やしましたが、タイムロスはそれほど大きくはなかったので、大丈夫です」

　小椋はその後、前を行くふたりを追うことを急がなかった。自分のペースに自信を持っていたからだ。

「彼らがどこにいるかは分かっていましたし、自分のペースが彼らよりも少し速いことは分かっていました。だから、焦る必要はありませんでした。自分のレースに集中し、差を広げていきました。4〜5周はすごく長く感じて、気持ちの良いものではありませんでした。でもうまくコントロールできたと思うので、良かったです」

　小椋は冷静さを装ってはいたが、この日は忘れられない1日となったようだ。

「アッセンは僕の好きなサーキットのひとつなので、ここで優勝できたのは特別なことです。Moto2のレース（2024年）でも優勝できました」

「ここでファンの皆さんの前で走ることができて本当に嬉しいです。フィニッシュラインを越えた時の満足感は、計り知れません」

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