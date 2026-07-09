小椋藍の独特なスタイルが”オーバーテイクキング”の秘訣？ マルティン「転びそうなくらい、低い姿勢なんだ」
MotoGPオランダGPの勝者である小椋藍について、ホルヘ・マルティンとラウル・フェルナンデスはその型破りなライディングスタイルに驚いているという。
写真：: Trackhouse Racing Team
トラックハウスの小椋藍は、ここ数戦凄まじい勢いを見せている。これまでレース終盤のハイペースを強みに数々のオーバーテイクを見せ、”オーバーテイクキング”とも称される小椋だが、ここ2レースは予選でも好結果を残し、優勝争いを演じている。
チェコGPでポールポジションを獲得し、スプリントレースと決勝の両レースで最終的に2位となった小椋は、オランダGPのスプリントレースでも再び2位を獲得し、翌日には最高峰クラスでの初の決勝レース優勝を果たした。
当然ながらライバル、特に他のアプリリア陣営のライダーたちから注目を集めている。来季は共にヤマハへ移籍することが発表されたホルヘ・マルティン（アプリリア）は、現在RS-GPを使用している4人のライダーは非常に似たレベルに達しているという。
「アイを祝福しなければならない」と、2024年の王者であるマルティンはオランダGP後の記者会見で述べた。
「正直なところ、データを見る限り、アプリリア勢は皆かなり拮抗している。データを見ると、ほんの数千分の1秒差で、皆非常に近いところまで来ているんだ」
Ai Ogura, Trackhouse Racing, Raul Fernandez, Trackhouse Racing
写真: Trackhouse Racing Team
しかしマルティンは、小椋のライディングスタイルに特異性があることに気づいた。それはバイクから身を乗り出す姿勢の違いだ。コーナーでは、他のアプリリア陣営のライダーよりもさらに深くバイクに身を乗り出し、身体をフレームの外側に持って行くのだという。
「アイの後ろを走っていると不思議な感じがするんだ。コーナーごとに倒れそうに見えるし、すごく低い姿勢なのに、バイクが起きているんだ」
その発言を聞いた小椋はすかさず、「それを君が言うの？」と切り返した。マルティン自身も、コーナーでは肘どころか肩が路面に触れそうなほどバンク角が深いことで知られるライダーだからだ。
「君の後ろを走るのも大変なんだよ！」とマルティンも笑顔で応じ、こう続けた。
「本当に転びそうに見えるんだけど、そのまま曲がって走り去っていく。だから終盤に強いのかもしれないね。いずれにしても、僕はあんな走り方は試そうとは思わない！」
小椋のチームメイトであるラウル・フェルナンデスも、小椋の独特なライディングスタイルについて言及した。
「アイの走りを見るのは本当に不思議だ。僕たちとはまったく違うスタイルだからね」
「もしかすると、それが終盤であれだけ強い理由なのかもしれない。実際、レース終盤になるほどパフォーマンスが上がっているのは見ていて分かる。だから、チャンピオンシップでも彼には注意しなければならない」
実際、小椋はここ最近、安定して高いパフォーマンスを発揮していることで、ポイントリーダーのマルティンとの差は25ポイント。1レース分まで縮まっている。
小椋はタイトル争いについて聞かれると、「25ポイント差なら、間違いなくタイトルを争うひとりです」と、いつも通り落ち着いた口調で語り、野心を前面に押し出すのではなく、現状を冷静に受け止める姿勢を見せた。
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