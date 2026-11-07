MotoGP カタールGP

バニャイヤ「ようやくファクトリーライダーらしい走りができた」カタールGP初日は復調の兆し

カタールGP初日に好調だったフランチェスコ・バニャイヤは「ファクトリーライダーらしい走りがようやくできた」と感じている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/07 9:05

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ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤはMotoGPカタールGPのプラクティスで4番手と上位のタイムを記録。苦戦が続いてきたこともあり「ファクトリーライダーらしい走りがようやくできた」と感じている様子だ。

バニャイヤはカタールGP初日を通じて、新品タイヤかユーズドタイヤかを問わず速さを見せ、夏休み明けでは2回目となる予選Q2直接進出を決めた。今季は苦戦続きとなっているが、久々に好調な走りを示せている。

「今朝走り始めたときは、すぐにプッシュしていくチャンスがあるとは分からなかった」

バニャイヤはそう振り返った。

「でも、午後は少しずつ攻める度合いを強めていった。最初からプッシュできていたよ。長い間、マシンの感触を本当につかめずにいたけれど、今日はそれができたからだ」

「今日はほんの細かい部分に手を加えただけだけど、それが少し助けになった。このまま続けていくつもりだ」

バニャイヤは、高温のコンディションではリヤにソフトタイヤを履いた場合に苦戦する可能性を示唆した。それでもレースに向けては前向きな姿勢を見せており、特にスプリントレースに期待を寄せている。

「明日は（午後の）気温が高くなるみたいだから、FP2と予選はもっと難しくなるだろう。でも、スプリントについては、前方のグリッドからスタートできれば良いチャンスがあると思う」

バニャイヤは、カタールと同じようなグリップレベルや路面を持つ6月のチェコGP以来、これほど良い感触を得たことはなかったと語った。最後の表彰台もそのチェコで獲得しているバニャイヤにとって、今回の急激な改善はそれほど驚くことではなかったという。

「正直に言えば、ある程度は予想していた。レイアウトやグリップ、路面がブルノに似ているからね。リヤグリップに関する問題は少なくなると考えていた。コーナー進入時に、リヤからより大きなサポートを感じられたんだ」

「今日は走ることを楽しめた。ファクトリーチームに所属していながら、ここ最近のグランプリのように苦しむのはつらかった。そして今日、ようやくファクトリーライダーらしい走りができたと思う。この状況を楽しみたいし、持っているポテンシャルをすべて使って、チームに新しい何かをもたらしたい」

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