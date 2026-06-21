アコスタ、スプリント転倒はライドハイトデバイスのトラブルが原因「トップ5のペースはあった」
ペドロ・アコスタはMotoGPチェコGPのスプリントレースにおける転倒は、リヤのライドハイトデバイスのアクシデントが原因だと説明している。
MotoGPチェコGPのスプリントレース中盤に転倒したペドロ・アコスタ（KTM）は、原因がライドハイトデバイスにあると説明している。
アコスタは予選8番手からレースをスタートすると、1周目に6番手まで浮上。アプリリアのマルコ・ベッツェッキ、ホルヘ・マルティンとのバトルを演じていた。
しかし6周目、ターン11でアコスタは転倒してしまい、レースをリタイアで終えた。この転倒についてアコスタはこう説明した。
「リヤのライドハイトデバイスに技術的な問題が発生してしまって、ロックされたままになっていたんだ」
「標準の位置に戻そうとしたんだけど、集中力が散漫になってしまった。こういう問題を解決しようとしているときは、こんな事が起こりやすいんだ」
「チームには申し訳なく思う。なんとかして7位や8位でフィニッシュする方法もあったかもしれないからね。でもそれは僕の望むモノじゃないんだ。今は何が起きたかを分析して、前に進むべき時だ」
アコスタによると問題はスタート直後に発生しており、その後レースを通じて修正できていなかったのだという。
アコスタはスプリントでのマルティンとのバトルについて、リヤのライドハイトデバイスの問題から来る制約によって、バトルに集中するのが難しかったとも語った。
「最初の大きなミスは、マルティンに抜かれたターン3でデバイスに気を取られた時だった」
「ストレートでは少し遅かったし、僕にできる唯一のことは、彼にラインを少し外させて、その後で抜き返そうとすることだった」
「その後はベッツェッキに追いついていた。素晴らしいペースだったとは言わないけれど、トップ5争いをするには十分なペースだったと思う」
なおMotoGPはチェコGPの初日にフロントのホールショットデバイスを使用しないスタートの実験も行なっていたが、アコスタはフロントだけの使用禁止は安全ではないと主張していた。
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