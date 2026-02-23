本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

ウイリアムズ、フェラーリの”くるりん”リヤウイングを調査へ「正直、検討していなかった方向性だ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ウイリアムズ、フェラーリの”くるりん”リヤウイングを調査へ「正直、検討していなかった方向性だ」

電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

スーパーGT
スーパーGT
今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

F1
F1
F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」
MotoGP ブリーラムテスト

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

KTMのペドロ・アコスタはシーズン開幕前のテストでドゥカティとアプリリアが示したレースペースが、恐ろしいモノだったと話した。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

　MotoGPは2月21～22日にかけて、ブリーラムテストを実施。ここでドゥカティとアプリリアが示したレースペースが恐ろしいモノだったと、ペドロ・アコスタ（KTM）は語っている。

　開幕戦タイGPが行なわれるチャーン・インターナショナル・サーキットを舞台に行なわれた今回のテストは、アプリリアとドゥカティ陣営でトップ5が占められた。KTMのアコスタはこの2メーカーに次ぐ6番手タイムだった。

　なんとか食らいついているようにも見えるアコスタ。しかしテスト中のレースシミュレーションのラップタイムを見ると、アプリリアとドゥカティが恐ろしく強いと認めた。

「悪くない。悪くはないんだ」と、アコスタはテストを振り返っている。

「今朝やったタイムアタックにはかなり満足しているし、その順位にも満足している。午前のセッションではトップ5以内に入っていたし、そこは普段から目標にしているものだからね。トップからもそれほど離れていないかった」

「午後にはレースシミュレーションを行なったが、内容としては悪くなかった。確かにアプリリアとドゥカティのロングランは恐ろしく見えるが、正直なところ自分としてはかなり満足している。24〜25周目に到達してもタイヤはまだ”生きて”いた。ここは昨年とは大きく違う点だ。その点についてはとても満足している」

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　ドゥカティが依然としてMotoGPのベンチマークであり、アプリリアもこの冬に明確な進歩を遂げたことで、KTMの3番手という立ち位置が明確になってきている。

　それでもアコスタは、KTMのマシンが昨シーズンのようにタイヤを過度に消耗しなくなった点に希望を見いだしており、決勝レースに向けた展望は改善していると話す。

「ドゥカティとアプリリアが僕たちより一段上にいるように見えるのは事実だ。ただ同時に、ここはシーズン中でもKTMにとってベストなコースじゃないという点も、しっかりと理解しておく必要がある」

「以前よりも、（タイヤの消耗面で）少しは耐えられるようになってきたようだ。確かにアプリリアとドゥカティはかなり速そうだけどね。ただ、シーズン最初のレースでトップ5以内に入れれば、それで十分に満足できる。期待は持てるよ」

　なお今年のプレシーズンテストでアコスタは1度もクラッシュしなかった。MotoGP3年目のアコスタは、レースシミュレーションのためにもクラッシュに気をつけていたと認めているものの、転ぶことなくテストを終えられたことに満足しているという。

「正直に言って、本当にうれしいよ。それがタイムアタックでの制約になっていたのかもしれないけどね。午後にレースシミュレーションを控えていたから、余計なリスクを冒して、それに向けた準備時間を失いたくなかったんだ」

「とても満足している。バイクはより自然に感じられるし、変な動きもない状態だ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」
More from
Rachit Thukral

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒
More from
ペドロ アコスタ

ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

アコスタ、2027年はドゥカティ入りがほぼ確定か。放逐バニャイヤはVR46、ヤマハそれともホンダ……？

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
アコスタ、2027年はドゥカティ入りがほぼ確定か。放逐バニャイヤはVR46、ヤマハそれともホンダ……？
More from
KTM

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

アコスタ、KTM残留かそれともドゥカティか？　「満足してれば残るし、そうじゃないなら移籍するものだ」

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
アコスタ、KTM残留かそれともドゥカティか？　「満足してれば残るし、そうじゃないなら移籍するものだ」

最新ニュース

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

F1
F1 F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす