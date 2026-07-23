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アコスタ、前半戦は10点満点なら7点！　「こんなに高い点数をつけるのは初めて」

KTMのペドロ・アコスタは2026年シーズンの前半戦は10点満点で7点だと自己評価している。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

　MotoGPは前半戦を終えて夏休みに入ったが、ペドロ・アコスタ（KTM）はここまでの戦いぶりは10点満点で7点だと自己評価した。

　アコスタは第11戦ドイツGPまでにスプリントレースで1勝、決勝では表彰台3回を記録。ランキングでは首位から60ポイント差の7番手という前半戦のリザルトだ。今シーズンはアプリリアとドゥカティが速さを見せる中、アコスタは唯一KTMのマシンでそれに食らいついている存在となっている。

　アコスタは、技術的トラブルや自身のコンディションによるリタイアが最終的な評価に影響したと認めつつも、ここまでの走りには満足していると語った。

「こんなに高い点数をつけるのは初めてだよ。自分のパフォーマンスには7点をつけたい」

　アコスタは前半戦についてそう語る。

「でも、各レースのスタート直後を含めた全体像で見るなら4点かな。技術的な問題が本当に多かった。バルセロナでも、ブルノでも、アッセンでもポイントを失った」

「そういうことを考えれば、もっとランキング上位にいてもおかしくなかった。でも、それが現実だ。それ以外を含めた総合的な結果なら5～6点くらいかな。そうだね、5点だ」

　2025年に大きく成長を遂げたアコスタは、今季もライダーとしてだけでなく、人間的にも成熟を続けている。

　テック3のエネア・バスティアニーニが時折KTM陣営の最上位争いを演じる場面はあったものの、アコスタは依然としてKTM陣営の基準となる存在だ。獲得ポイントは、バスティアニーニ、ブラッド・ビンダー（チームメイト）、マーベリック・ビニャーレス（テック3）の3人を合わせた数字とほぼ同等だ。

　後半戦でタイトル争いに加われるかと問われたアコスタは、直接的な回答を避けながらも、昨年からの成長を強調した。

「昨年と比べれば、今季前半はほとんどミスをしていない」

「サマーブレイク中に、なぜあれだけ技術的な問題が起きたのかを理解し、何を改善しなければならないのかを見つけられるかどうかだね」

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