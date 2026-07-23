アコスタ、前半戦は10点満点なら7点！ 「こんなに高い点数をつけるのは初めて」
KTMのペドロ・アコスタは2026年シーズンの前半戦は10点満点で7点だと自己評価している。
MotoGPは前半戦を終えて夏休みに入ったが、ペドロ・アコスタ（KTM）はここまでの戦いぶりは10点満点で7点だと自己評価した。
アコスタは第11戦ドイツGPまでにスプリントレースで1勝、決勝では表彰台3回を記録。ランキングでは首位から60ポイント差の7番手という前半戦のリザルトだ。今シーズンはアプリリアとドゥカティが速さを見せる中、アコスタは唯一KTMのマシンでそれに食らいついている存在となっている。
アコスタは、技術的トラブルや自身のコンディションによるリタイアが最終的な評価に影響したと認めつつも、ここまでの走りには満足していると語った。
「こんなに高い点数をつけるのは初めてだよ。自分のパフォーマンスには7点をつけたい」
アコスタは前半戦についてそう語る。
「でも、各レースのスタート直後を含めた全体像で見るなら4点かな。技術的な問題が本当に多かった。バルセロナでも、ブルノでも、アッセンでもポイントを失った」
「そういうことを考えれば、もっとランキング上位にいてもおかしくなかった。でも、それが現実だ。それ以外を含めた総合的な結果なら5～6点くらいかな。そうだね、5点だ」
2025年に大きく成長を遂げたアコスタは、今季もライダーとしてだけでなく、人間的にも成熟を続けている。
テック3のエネア・バスティアニーニが時折KTM陣営の最上位争いを演じる場面はあったものの、アコスタは依然としてKTM陣営の基準となる存在だ。獲得ポイントは、バスティアニーニ、ブラッド・ビンダー（チームメイト）、マーベリック・ビニャーレス（テック3）の3人を合わせた数字とほぼ同等だ。
後半戦でタイトル争いに加われるかと問われたアコスタは、直接的な回答を避けながらも、昨年からの成長を強調した。
「昨年と比べれば、今季前半はほとんどミスをしていない」
「サマーブレイク中に、なぜあれだけ技術的な問題が起きたのかを理解し、何を改善しなければならないのかを見つけられるかどうかだね」
記事をシェアもしくは保存
アコスタ、オランダGPリタイア原因は右手の手根管症候群と明かす。症状悪化のため予定前倒しで手術へ
「また同じことが起きないと誰が言えるんだ？」アコスタ、KTMのトラブル連発に怒り。再発防止策を要求
ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？
MotoGP、スペアマシン廃止案が頓挫か？ KTMの反対でメーカー合意できず
ビニャーレス、テック3残留じゃ嫌だった？ すれ違いをKTM示唆「出て行けなんて言ってない」
ビニャーレスとKTMの契約問題、テック3の親分シュタイナーは”我関せず”の方針「彼ら自身で解決してもろて」
最新ニュース
アコスタ、前半戦は10点満点なら7点！ 「こんなに高い点数をつけるのは初めて」
ラッセルの苦戦、実は良いこと？ 元F1ドライバーの語る圧倒的成長チャンス
フォーミュラE東京E-Prix、ナイトレース用照明の点灯テスト完了……いよいよ初走行は明日。25日は隅田川の花火が見えるかも！？
アップグレードが”前進の一歩目”になるのか？ アストンマーティンが『AMR26B』に期待すべきこと
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。