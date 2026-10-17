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ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」

ペドロ・アコスタは来季のドゥカティ移籍について、”マルク・マルケスを倒す”ことが動機ではないと語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/17 1:08

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ペドロ・アコスタは、ドゥカティとの契約を決断した理由について、同じマシンに乗るマルク・マルケスを打ち負かすことが目的だったわけではないと語った。

これまでMotoGPデビュー以来、ずっとKTM陣営のライダーとして戦ってきたアコスタ。しかし来年は転機が訪れる。そのKTMを離れ、来季からドゥカティのファクトリーチームに移籍することになったからだ。

このアコスタの移籍についてKTMゴットフリート・ノイマイスターCEOは、「アコスタがマルケスと同じマシンで戦い、そしてマルケスにを倒したいと考えていたためだ」と語ったが、当のアコスタはこの意見を否定する。

9月にノイマイスターCEOはアコスタの引き止めにかかった際のエピソードを明かし、そこでは契約金やマシンの競争力が問題なのではなく、アコスタには「同じ武器でマルクを倒したい」という強い意志があったと語っていた。

しかし実際の所は少し違うようだ。同じマシンでマルケスを倒すことが目標、あるいは執念なのかとアコスタに尋ねると、彼は次のように語った。

「問題は、僕はKTMと交渉すらしていなかったということだ」

「彼らは契約書を送ってきたけど、僕は断った。その後、説得するために会いに来たけど、僕の考えが変わることは絶対にないと伝えた。というのも、昨年KTMを離れようとしたとき、彼らは僕が契約を守っていないという話を持ち出して、僕に突きつけてきたからだ」

「だから、どんな状況であっても、世界中のお金をすべて積まれたとしても、あのときと同じ状況に再び自分を置くつもりはないと伝えた。もうその話は諦めてほしい、とね」

「彼らは対案を提示してきたけど、交渉はしていない。昨年12月にドゥカティのファクトリーチームから2027年シーズンを戦う契約を結んだとき、僕には迷いがなかった。人生で最も深く考えずに決断したことだったと思う」

そしてアコスタは、マルケスとチームメイトになることを含め、ドゥカティ移籍を決めた本当の理由を明確にした。

「僕とマネージャーのアルバート・バレラが目指していたのは、過去10年間で最も競争力のあるマシンに乗り、最も競争力のあるチームに入ることだけだった。10年というのは目安のひとつだけど、それだけだった」

「マルクを倒すことが目的というわけじゃない。マルクと一緒に走りたいと思った唯一の理由は、史上最高のライダー……少なくとも過去15年間で最高のライダーから学べる機会が、もう二度とないだろうと思ったからだ」

「マルクと組むにあたって、僕がはっきりさせておきたかったのはそれだけだ。たとえ彼に負けたとしても、彼と走ることは、負けることで失うものよりも大きなプラスを僕にもたらしてくれるだろう」

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