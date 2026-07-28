「もう無駄にできる時間はない」MotoGPの頂点狙うアコスタ、蜜月KTMを離れた切実なワケ
ペドロ・アコスタは2027年からドゥカティへ移籍するが、KTMを離れることにした理由についてMotoGPチャンピオンを狙えるマシンを求めるうえで「無駄にできる時間がもうない」と感じたからだと語る。
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
現在KTMに所属するペドロ・アコスタは、2027年からドゥカティに移籍する。その理由について彼はMotoGPチャンピオンを狙えるマシンを求めるうえで「無駄にできる時間がもうない」と感じたからだと語る。
アコスタはKTM生え抜きのライダーとしてキャリアを積み、Moto3とMoto2で王者となると2024年にKTM陣営のテック3から最高峰クラスデビューを果たした。KTMファクトリーチームに昇格した2025年にはランキング4位という結果も収めたが、アコスタは2027年に始まる850cc時代を前に、マルク・マルケスのチームメイトとしてドゥカティへ加入する契約を結んだ。
アコスタはKTM側との関係は今でも良好だと話す。しかし移籍のチャンスが訪れ、そしてKTMがドゥカティやアプリリアに対抗できるマシンを作り上げるのを待つ余裕が、自分にはなかったと説明する。
「こういうことは自然に起こるものなんだ。ファクトリー契約を結んだ時にも言ったけど、僕が望んでいた唯一のことは、チャンピオンシップを勝てるバイクに乗ることだった。そして、そのバイクはまだ実現していないのは明らかだ」
アコスタはそう語る。
「正直に言って、もう無駄にできる時間はない。KTMでは本当に多くの経験を積むことができた。でも同時に、これ（ドゥカティ）こそが自分のキャリアに必要なチャレンジだと感じていた」
アコスタがMotoGPへ昇格して以降、KTM・RC16はタイヤライフなどの面で大きく改善されてきた。しかし依然として、予選ペースでもレースペースでもドゥカティやアプリリアには及ばない状況が続いている。
そのため、アコスタはMotoGP屈指の安定感を持つライダーへと成長したものの、いまだグランプリ優勝を経験していない。またKTM自体も、2022年タイGPのウエットレースでミゲル・オリベイラが優勝して以来、ドライとウエットを問わず決勝レースで勝利を挙げられていないのが現状だ。
■KTM、アコスタ離脱が想定外？
KTMモータースポーツ責任者のピット・ベイラーはインタビューの中で率直に、アコスタの離脱は当初大きなショックだったと認めた。ライバルメーカーへ移籍することなど、まったく想定していなかったという。
「ペドロがチームを離れたいと言ったことは、私たちにとって受け入れなければならない現実だった」
ベイラーはMotoGP.comにそう語った。
「彼とは本当に長い時間を共に過ごしてきた。レッドブル・ルーキーズ・カップ、Moto3世界王者、Moto2世界王者、脚を骨折して復帰したこともあった。本当に多くの経験を一緒に積み重ねてきた」
「そして私たちは、彼を中心にMotoGPプロジェクトを築いている最中だった」
「正直に言えば、本当に悔しい瞬間だった。代わりのライダーなど全く想定していなかったからだ。私たちはすべてのカードを彼に託していたようなものだった」
「しかし、人生は常に前へ進んでいく。ひとつの扉が閉じれば、新しい扉が開くものだ。そしてアレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオというふたりが、今年さらに大きく成長していることが分かった。彼らとコンタクトを取り、話をし、契約を結ぶことができたのは、新鮮な経験だった」
なおアコスタ自身も、2025年ランキング2位だったマルケスと、グランプリ2勝の実績を持つジャンアントニオという新ラインアップなら、来季のKTMは十分戦えると考えている。
「KTMは世界王者のアレックスを獲得し、それに加えて今のドゥカティで実質ナンバー2と言えるファビオ・ディ・ジャンアントニオも迎えた。来年のKTMは、とても良いカードを手にしていると思う」と、アコスタは語った。
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