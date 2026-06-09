アコスタ「自分は動くシケインみたいだった」マルケスとの優勝争いバトル、若き天才楽しむ

MotoGP第8戦ハンガリーGPの決勝では、マルク・マルケス（ドゥカティ）がペドロ・アコスタ（KTM）を破って勝利。アコスタが、相手とのバトルで追い抜かれた際の状況を語った。

アコスタは決勝レーススタート後に、マルケスを抜いてトップへ浮上。中盤までレースをリードした。

ただレース折り返しのタイミングでマルケスに猛チャージされるようになった。アコスタは一度はターン9～10のシケインでのオーバーテイクに対してやり返したが、次のラップに同じターン9で仕掛けられると、なすすべがなく、マルケスの追い抜きを許し、以降は追いつく事ができず2位フィニッシュとなった。

マルケスのオーバーテイクには、このコースが彼の得意とする左回りのコースだったこと、そして左コーナーでの強さを取り戻してきたことが要因だという声もある。ただアコスタはそれだけではないと考えている。

「正直に言うと、彼が右コーナーで弱かったかどうかについては議論の余地があると思う。でも（緩めの右コーナーの）ターン8ではものすごく速かったし、まるで僕が動くシケインであるかのように抜いていったんだ」

アコスタはそう語る。

「でも僕は絶対に諦めない。彼に抜かれたら、抜き返そうとした。問題は最後のオーバーテイクの時で、彼にラインを塞がれてしまって、その時にはもう差が開いていた」

「それでもマルクと戦うのはいつだって楽しい。すごくクリーンなオーバーテイクで、接触もあったけど、すべてルールの範囲内だった」

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing 写真: Gold and Goose Photography / Getty Images

「チャンピオンと戦えるのは本当に嬉しいことだ。マルクほど経験豊富なライダーを抜き返そうとするのは簡単じゃない。でも僕は楽しめたよ。彼との直接対決で負けたのはこれで3回目かな。2回目だったかもしれないけど」

「いずれにしても、こうしてマルクと戦えているということは、この数シーズンで僕たちがパフォーマンスを向上させてきた証拠だと思う」

KTM陣営で最速のライダーとして印象的な走りを見せ続けているアコスタだが、MotoGPクラスでの初優勝はいまだ手にしていない。

アコスタは2026年シーズン開幕戦タイGPのスプリントで優勝を飾り、その後も複数の決勝レースで首位を走った。しかし様々な要因によって、日曜日の決勝レースで勝利を挙げることはできていない。

決勝初優勝に近づいていると感じるかと問われると、アコスタは次のように答えた。

「挑戦し続けることが大事なんだ。去年は予選でかなり苦戦していた。でも今は以前より安定している。昨年のこの時期はたくさん転倒していたからね」

「その瞬間は必ず来ると思う。結局のところ、挑戦し続けること、そして信じ続けることが大切なんだ」

2026年シーズンのグランプリ勝利はここまでアプリリアとドゥカティが独占しており、KTMは依然として一歩後れを取っている。それでもアコスタは、マシンの進歩によって以前より限界まで攻められるようになったと評価している。

「去年なら、ああいう走りをしようとしたら80％の確率で転倒していたと思う」と、アコスタは語る。

「確かにバイクは進歩した。でもなぜ1週間前のムジェロではあれほど苦戦していたのに、ここでは優勝争いができたのか理解するのは難しい」

「そこを理解しなければならない。そうでなければ改善していくことは難しいからね」