MotoGP カタールGP

苦戦アコスタ、予選Q2直行を久々に逃す。2日目に向け改善誓う「今日より悪くなることはないから」

カタールGPの初日は苦しい結果に終わったペドロ・アコスタ。2日目に向けて「今日より悪くなることはない」と語りつつ改善を誓った。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/07 10:25

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KTMのペドロ・アコスタはプラクティスでトップ10を逃すなど、カタールGPの初日は苦しんだ。2日目に向け、アコスタは「今日より悪くなることはない」と語りつつ改善を誓った。

プラクティスでトップ10のタイムを記録したライダーが予選Q2への直接進出となるが、タイムアタックで使うソフトタイヤに苦しんだアコスタはここで14番手と、今季これまでのレースでも珍しい苦戦ぶりだった。Q2直接進出を逃したのも、今季はこれでまだ3回目だ。

一方KTM陣営ではエネア・バスティアニーニ（テック3）が6番手タイムでQ2に進むなど今季としては珍しい状況がカタールでは見られている。

ただアコスタはあわててはいない。セッション後の取材で、彼は次のように改善を誓った。

「明日の最初のセッションから、状況を好転させていくつもりだ。それに、今日より悪くなることはないからね」

「ここに来る前から、かなり厳しい週末になるだろうと予想していた。でも、何か奇妙なことが起きたんだ。リヤタイヤにミディアムを使っているときは良いペースを見せられていたのに、タイムアタック用の新品ソフトに履き替えた途端、すごくひどい状態になってしまった」

「確認する必要があると思う。ミディアムでは速かったのに、ソフトでは本当に遅かったからね」

「グリップが大幅に不足していた。リヤタイヤによるブレーキングも、本当に厳しかった。10周、11周、12周を走ったミディアムと比べて、新品ソフトでこんなに悪いのはかなり奇妙だった」

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