MotoGP

「最大のナンセンス」アコスタ、MotoGPのタイヤ空気圧規則を批判。シンプルな解決策も提言

ペドロ・アコスタはMotoGPで度々話題となるタイヤの最低内圧ルールについて、ある解決策を提言した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/16 3:33

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MotoGPインドネシアGPでタイヤの最低内圧ルールに苦しめられたペドロ・アコスタ（KTM）は、全員に適用できる「シンプルな」解決策があると考えている。

MotoGPは2023年からタイヤの最低内圧に関するルールを変更。レース中、ライダーが一定の時間以上、規定の最低空気圧を維持することを義務づけた。現在の規則では、グランプリ決勝では全周回の60％、スプリントでは30％にわたり、フロントタイヤの空気圧を最低値以上に保たなくてはならない。違反した場合、決勝では16秒、スプリントでは8秒のタイムペナルティが科される。

インドネシアGPではこの内圧規定がライダーを苦しめた。スプリントレースではトップを走っていたホルヘ・マルティン（アプリリア）がこの影響で勝利を逃し、決勝ではアコスタとマルク・マルケス（ドゥカティ）も影響を受けた。

後者2人はレースの半分ほどにわたり、互いにオーバーテイクを繰り返し、時には相手に抜かせることで、他のライダーの後ろを走って空気圧を上昇させようとしていた。その結果ペースが大幅に落ち、終盤には小椋藍（トラックハウス）が追いつき、2人はオーバーテイクを許してしまった。

決勝レース後、アコスタはタイヤ内圧のルールを厳しく批判した。自身の方がペースに優れていたにもかかわらず、マルケスを3度も先行させなければならなかったためだ。

「空気圧の規則は、このチャンピオンシップにおける最大のナンセンスだ」とアコスタは言う。

また、スプリントレースでマルティンが同じ問題に苦しんだことにも触れ、こう続けた。

「タイトルを争っているのに、こんなことが起きるなんてあり得ない」

「未来を予測することは不可能だ。でも、どれだけの空気圧にするかを決める際には、先の展開を予測しなくちゃいけないんだ。空気圧を高く設定しすぎればマシンがうまく機能しないし、低く設定しすぎればペナルティを受けるリスクが生まれ、今回のように相手に抜かせることまでしなければならない」

アコスタは、もっと実用的で、今回のような状況の再発を防げる解決策があると考えている。

「全員の空気圧を統一して、グリッド上の全車で同じ数値にすれば、もっと簡単になるはずだ。空気圧を極端に高くすることは、むしろ危険ですらある」

アコスタの提案は、ミシュランがレース開始前にフロントタイヤの空気圧の範囲を設定し、「グリッド上で全車が同じ空気圧になっているかを確認する」というものだ。

「それならすぐに確認できる。その後は空気圧のことを忘れて、勝つことだけに集中できる」

■ピレリの参入で状況は変わる？

MotoGPが現時点でこの問題をそれほど深刻視していない理由のひとつは、2027年からミシュランに代わってピレリがタイヤサプライヤーとなることで、同様の状況が再発しなくなると期待されているためだ。

ピレリのモーターサイクルレース部門責任者ジョルジョ・バルビエはMotorsport.comの取材に対し、昨年の段階で次のように語っていた。なおピレリもタイヤの内圧ルールは維持する方針だ。

「現在のサプライヤーであるミシュランには、大きな敬意を払わなければならない。11年にわたってMotoGPにタイヤを供給してきた中で、低い空気圧で走ることは危険になり得ると判断し、ドルナとともに規則を定めたのであれば、私にはその危険性がないとは断言できない。MotoGPマシンについて、まだ深く理解できているわけではないからだ」

「我々のタイヤには、かなり広い空気圧の作動範囲がある。メーカー側が選択できる余地があるということだ。空気圧が変わっても、タイヤの挙動はそれほど大きく変化しない」

この発言は、ピレリのタイヤでは空気圧の問題が起きにくくなり、レース終了から何時間も経過した後にライダーがペナルティを受けるような事態もなくなる可能性を示している。

「こうした状況が続くことは、あってはならない」と、彼は締めくくった。

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