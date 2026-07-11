アコスタ、去就が不透明なチームメイトのビンダーを擁護「彼に僕のバイクを譲ってもいいくらいだ」
ペドロ・アコスタは、MotoGPでの将来が不透明になっているチームメイトのブラッド・ビンダーを強く擁護した。
KTMのペドロ・アコスタは、もし可能であればチームメイトのブラッド・ビンダーに2027年のMotoGPシートを提供したいと語るほど、強く擁護した。
KTMは先日、来年に向けたチーム体制を発表。ドゥカティのサテライトチームであるVR46からファビオ・ディ・ジャンアントニオと、同じくドゥカティサテライトのグレシーニからアレックス・マルケスが移籍することを明らかにした。
これによって、かつてはKTMの成長著しいMotoGPプログラムの要だったビンダーがファクトリーチームのシートを失うことが確定。また、サテライトチームであるテック3にもビンダーのための空席がない可能性もある。経験豊富なライダーと若手のコンビを起用したいと考えているテック3だが、ベテラン枠は現在ホンダで走っているルカ・マリーニが最有力候補だとされているのだ。
ビンダーはKTMのMotoGPにおける成功において大きな役割を果たしてきた。Moto3ではタイトルを獲得し、KTMで最高峰クラス2勝を挙げている。しかし2025年初頭に調子を落としてしまうことになった。それはアコスタがファクトリーチームに加入した時期と重なり、ビンダーの将来は一気に不透明なものとなった。
しかしアコスタは、ビンダーが依然としてMotoGPグリッドに名を連ねるに値すると考えている。
「ブラッドには間違いなくMotoGPマシンを与えるべきだと思う。なぜかって？ ここまで努力してきたライダーはそう多くない。本当にそう思っている」
そうアコスタは語った。
「さまざまな理由があって、彼は実力に見合う結果を残せていない。でも、間違いなくMotoGPに乗る資格のあるライダーだ」
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
マリーニよりも、ビンダーをテック3で起用すべきかと問われると、アコスタはこう答えた。
「それは難しい質問だけど、彼にはマシンを与えるべきだと思う。テック3でなくても、どのチームでもいい」
「どのチームでもいいんだ。極端な話、今僕が乗っているバイクだって彼に譲ってもいいくらいだ」
一方のビンダーは、自身の2027年について多くを語らず、現在も将来について検討を続けていることを明かした。
アコスタのコメントについて聞かれると、彼は「ペドロがそう言ってくれるのはうれしいよ」と答えた。
「でも、どうなるかは分からない。まだ何も決まっていないし、不透明な状況だ。あと数週間もすれば、もっとはっきりしてくると思う」
WSBK（スーパーバイク世界選手権）への参戦も視野に入れているのかと問われると、次のように語った。
「マネージャーが今、あちこち動いて仕事をしてくれている。だから、どうなるか見守るしかない。一つの扉が閉じれば、別の扉が開くものだ。どんな可能性があるのかを見極めて、その上で決断したい」
アコスタ自身もビンダーと同様、KTMの育成プログラムを経て最高峰クラスへ昇格し、ファクトリーチームをけん引してきた。
しかし、2026年限りでKTMを離れ、ドゥカティへ移籍し現世界王者のマルク・マルケスと組むことが決まっている。
それでもアコスタは、2027年の新レギュレーション初年度もKTMは十分に戦えると考えている。来季加入するディ・ジャンアントニオとアレックス・マルケスは現在のMotoGPでも屈指の実力を持つライダーだからだ。
アレックス・マルケスは2025年ランキング2位に入り、今年はスペインGPを圧勝。一方、ディ・ジャンアントニオは2026年シーズンのドゥカティ勢トップスコアラーで、ランキング首位のホルヘ・マルティン（アプリリア）との差もわずか16ポイントとなっている。
「KTMにとって、本当にうれしいことだと思う。ライダーもチームも含め、関わるすべての人にとってね」
そうアコスタは語った。
「昨年ランキング2位だったアレックスや、今年素晴らしい走りを見せているディ・ジャンアントニオという、本当に優秀なライダーたちと仕事をすることになる」
「新しいレギュレーションの時代は、新しい顔ぶれでスタートするのがふさわしいと思う。だから、双方にとって良いことだと考えている」
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