アコスタ、オランダGPリタイア原因は右手の手根管症候群と明かす。症状悪化のため予定前倒しで手術へ

KTMのペドロ・アコスタはMotoGPオランダGPの決勝レースをリタイアで終えた。その原因は右手の手根管症候群であり、6月30日（火）にも手術を受ける予定だと明かした。

アコスタはTTサーキット・アッセンで行われたオランダGP決勝の大半で、ドゥカティのマルク・マルケスとトップ5争いを繰り広げていた。

しかしレースがちょうど折り返しとなる13周目、ターン1への進入でアコスタは急激にペースを落とし、そのままピットへ戻ってリタイアとなった。

当初は最近KTMに頻発しているマシントラブルが原因とみられていたが、国際中継映像には右手を激しく振りながら苦痛を訴えるアコスタの姿が映し出されていた。

レース後にアコスタは、手根管症候群と診断されたことを説明した。これは手のひら側にある狭い管の中で正中神経が圧迫されることによって生じる症状だ。その影響でレース中に手首の感覚が失われ、バイクの右レバー（ブレーキ）を操作することができなくなったという。

本来であれば夏休み期間中に手術を受ける予定だったが、今回のアッセンでの出来事を受け、7月5日のドイツGPまでのインターバル中に前倒しで手術を実施することになった。

「コースによって症状がひどい時もあれば、そうでない時もあると思う」とアコスタは語った。

「昨日（スプリントレース）もすでに3周目から苦しんでいたけど、それでもだいたいレバーの位置は分かっていた」

「でも今日はマルクの後ろを走っている時、彼に追突しないようにブレーキを離さなければならない場面があった。というのも、自分の手にレバーがあるかどうかすら分からなかったからだ」

「火曜日に手術を受けて、この問題を解決しようと思う」

アコスタは、この症状自体は2025年から抱えていたものの、最近になってついに手術が必要なレベルまで悪化したと明かした。

「昨年のもてぎで、ターン1のグラベルに飛び出したのを覚えているかい？」と彼は語った。

「あれは感覚が完全になくなってしまって、指からレバーが抜け落ちたような状態になったからなんだ」

「今日はおそらく、これまでで最悪のケースだったと思う。もともとの予定ではザクセンリンクの後に手術するつもりだったけど、今やった方がいいという判断になった」

なおドイツGPまでに回復できる見込みか尋ねられると、彼は「すべてがうまくいけば大丈夫だと思う」と答えた。

アコスタにとってオランダGPは厳しいものとなった。スプリントと決勝を合わせても獲得ポイントはわずか1点に留まっている。

特に土曜日にはセンサー関連の技術的なトラブルが2度発生し、走行時間を大きく失ったことで予選は8番手に留まり、好結果を狙う上で大きな痛手となった。

この週末に何か前向きな要素はあったかと問われると、アコスタは率直にこう答えた。

「何もない。土曜日の技術的な問題に加えて、この手の問題まであった。忘れてしまった方がいい週末だったね」