2021年最終戦を最後にMotoGP界を去ることになったテック3のダニーロ・ペトルッチ。そのペトルッチは2022年にKTMからダカール・ラリーに参戦する。

ペトルッチは2012年にIodaのCRTマシンでMotoGPデビューを果たした。キャリアの初期は後方集団での争いに終始していたが、2019年と2020年にはドゥカティのファクトリー機で2度の優勝を果たすなど確かな実績を残し、今季限りで10年に及ぶMotoGPでの活動に終止符を打った。

MotoGPに参戦する前は、ヨーロッパのプロダクションレースで活躍をしていたペトルッチが、グランプリ最高峰と呼ばれるMotoGPへ辿り着くまでの道のりは非常に型破りなものだったという。

ペトルッチはMotoGPでの経験を振り返り、自分が特別な才能を持たずに、グランプリレースのトップクラスで成功した最後のライダーになるだろうと考えている。

「2011年の終わりに“来年MotoGPでレースをする”と友人達に伝えると、彼らは僕に“MotoGPでレースをすることを想像したことはあるのか”と聞かれた」

「それで僕は“あるさ、僕の夢だったからね”って答えたんだ」

「2012年にこの冒険(MotoGP参戦)を始めた頃、明確に覚えていることは初めてのレースで後方を走り、バイクも壊したということだ。多くのレースウィークで、プラクティスは最下位だったし、予選でも最下位だった。そしてレースでもね」

「だけど僕は信じ続け、投げ出すことはしなかった。そしてある日夢が叶った。それは本当に、本当に嬉しかった。天才でもない“普通”の僕が成し遂げたことだからね」

「若い時、僕はただの良いライダーだった。速かったけど、他の人はもっと速かった」

「でも僕は自分が一番だと信じるのをやめなかった。そして2回(MotoGPでの優勝)、少なくともあのサーキット(ムジェロ/ル・マン)で僕が一番だとあの日は示すことができた」

Petrucci beat Marquez and Dovizioso to first of two MotoGP wins at Mugello in 2019

