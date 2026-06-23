ブルノテストはアプリリア首位で終了。各メーカーのレースライダーが850ccバイクとピレリタイヤを試す

MotoGPチェコGPの翌日、契約レースライダーによる850ccバイクとピレリタイヤを使用した初のMotoGPテストが、ブルノ・サーキットで実施された。

タイムは非公開だが、アプリリアがトップタイムを記録した一方、マルク・マルケス（ドゥカティ）は軽いクラッシュに見舞われた。

来シーズン、イタリアのタイヤメーカーであるピレリがMotoGPの唯一のタイヤサプライヤーとなり、MotoGPに新たな時代が到来する。新しいタイヤに加え、最高峰クラスでは現在の1000ccエンジンに代わり850ccエンジンが採用され、空力性能の低減と車高調整システムの完全禁止が実施される。

チェコGP後の月曜日にブルノで行なわれたテストは、気温は日曜日よりやや低かったものの蒸し暑く、路面にはミシュランタイヤのゴムが付着していた。午前中はほぼ晴天で、午後中頃からはやや曇り空となった。

テストデーは完全に非公開で行なわれたが、Motorsport.comが入手した情報によると、マルケスはクラッシュしたが怪我はなかったようだ。招集されたすべてのライダーの主な目標の1つは、怪我をせずに無事にテストを終えることだっただろう。

ラップタイムに関する情報は一切提供されていないものの、ピレリはテスト結果に非常に満足しており、アプリリアのライダーがベストタイムとなる1分54秒0を記録したという情報が漏れている。これは日曜日のファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）の最速レースラップ（1分53秒122）より0.9秒遅く、小椋藍（トラックハウス）のポールポジションタイム（1分51秒139）より3秒弱遅いタイムである。

このテストの主な特徴は、契約を結んでいるレースライダーによる初の次世代バイクテストだったことである。ただし、一部のメーカーは来年別のバイクで参戦するライダーを起用した。

ドゥカティはマルケスとフェルミン・アルデゲル、アプリリアはマルコ・ベッツェッキとラウル・フェルナンデス、ホンダはルカ・マリーニとジョアン・ミル、ヤマハはトプラク・ラズガットリオグル、KTMはペドロ・アコスタを起用。加えてテストライダーのダニ・ペドロサとポル・エスパルガロ、アウグスト・フェルナンデス（ヤマハ）も参加した。

2027年の技術仕様をシミュレーションするため、来年デビューする850ccバイクに加え、一部のメーカーは現行モデルを改造したバイクを用意した。

「MotoGP 2027に向けた道のりにおいて、この重要なテストで協力してくださったライダーとメーカーの皆様の熱意に感謝する」と、ピレリ・モーターサイクル・レーシングのディレクター、ジョルジオ・バルビエは述べた。

「レースウィークエンドは高温に見舞われ、次のグランプリまであと数日という状況で、多くの解決策を評価する必要があったため、走行計画は困難を極めた。これまでテストライダーのみを対象に行なってきた非公開セッションを経て、ブルノではレースライダーからも、将来の850ccバイク用の2027年型タイヤに関する有益な情報を得ることができた」

「すべてのメーカーは合意されたプログラムを完了し、データ収集を最大化するために2台のバイクそれぞれに合わせた走行計画を実施した。また、一部のライダーはスプリントレースのシミュレーションやフルレース距離の走行も行なった。ライダーとメーカーとの協力関係は引き続き非常に建設的で、開発は計画通りに進んでいる」

ピレリは今週月曜日に収集したデータに基づき、2027年モデルのタイヤ開発において、さらなる進化を遂げる予定だ。

「本日収集したデータは、オーストリアGP後の9月のテストやバレンシアでのシーズン最終テストなど、今後実施されるプライベートテストのデータと合わせて、2027年モデルの最終的な特性を決定する上で非常に重要となるだろう」

次回のテストは、9月のオーストリアGP後の月曜日にレッドブルリンクで行なわれる。さらにシーズン最終戦バレンシアGP後の火曜日にも実施される予定だ。