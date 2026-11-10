MotoGP カタールGP

フェルナンデス、復帰戦カタールの3位喜ぶ。レースは”燃費”に悩まされる「目の前のエサをお預けされた犬の気分」

ラウル・フェルナンデスはMotoGPカタールGP決勝では燃費に悩まされて3位となったが、状況を考慮すれば「非常にポジティブな週末だった」と語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/10 3:21

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

18:15:07 トラックハウスのラウル・フェルナンデスは3位となったカタールGP決勝について、燃費に悩まされていたとしつつ、コンディションを考えれば非常にポジティブな週末だったと振り返った。

フェルナンデスは決勝で好スタートを切ると、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）の後ろに続いて、2番手を走行。中盤まではベッツェッキに近いペースを発揮してライバルにギャップを広げた。

ただ後半に入るとペースが保てなくなり、終盤の残り3周でマルク・マルケス（ドゥカティ）にホームストレートで軽々とオーバーテイクを許すこととになり、3位フィニッシュとなった。

レース後、フェルナンデスはペースに関して燃費問題が大きく影響していたと明らかにした。一方で、この週末は非常にポジティブなものだったとも語った。

「色々なことを考慮すると……僕は指の問題で2戦欠場してから、ここに戻ってきたんだ。グランプリを通して再び競争力を発揮し、昨日（スプリント）は表彰台を争い、今日は実際に表彰台を獲得できた。とても、とてもポジティブな週末だったと思う」

フェルナンデスはそう語る。なおインドネシアGPで骨折した右手の指は、今回は大きな問題にはならなかったという。

「レース中に指が問題になることはなかった。ただ、今回も燃料消費の問題がかなり大きかった。そうなることは分かっていたから、序盤はハードにプッシュしたんだ。マルコのスリップストリームに入って走ろうとしたけど、すぐに燃費を抑えるマップに切り替える必要があった」

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

「そこからは、もう使えるマップがなかったから、手動でマネジメントするしかなかった。差が開いたらまた持ち直して、1分52秒台で走った後、燃料を節約するために4周を費やす……僕のレースは、ほとんどそんな感じだった」

「すごく難しいよ。だって犬の前にエサを置いておきながら、食べさせてはいけないようなものだからね。レース中はそんな気分だった。もっと走れると感じていたし、まだ余力があると思っていた。タイヤもかなり持ちこたえていた。でも、ペースを管理しなければならなかったからプッシュできなかった」

「それでも、とてもポジティブなレースだったと思う。燃料を節約するためにパワーを落としているのは見て取れたはずだ。マルクが僕を抜いていったところを見れば分かるだろう。最後の2周は彼についていき、スリップストリームを使おうとしたけど、うまくいかなかった。それでも、また素晴らしい表彰台を獲得できた」

3連戦を終えたMotoGPは1週間のインターバルを挟んで、ラスト2戦のポルトガルGPとバレンシアGPに向かう。フェルナンデスはこの休みで指の回復に努め、残り2戦に全力で向かいたいと語った。

「指の回復は少し遅れてしまった。靭帯にかなりひどい損傷があることが分かったんだ。それでマレーシアではあれほど苦しんだ」

「でも、ここで頑張って走ることができれば、ポルトガルとバレンシアまで休む時間があるのは分かっていた。ここからは、これまで以上にハードに、200％の力で取り組む時だ。人生最後の2レースのように、すべてを懸けて戦いたい」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 今季6勝目のベッツェッキ、カタールGPの独走に「良い仕事ができた」タイトル争いほぼ脱落もシーズンには満足

More from

Germán Garcia Casanova





マルティン、右手首骨折もカタールで熱い走り7位「誇りに思う。ポルトガル戦にはほぼ100％に戻せる」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



1 日前



マルティン、右手首骨折もカタールで熱い走り7位「誇りに思う。ポルトガル戦にはほぼ100％に戻せる」





アルデゲル、バニャイヤとの接触について謝罪。一方で「無謀な動きではなかった」とも釈明



MotoGP



MotoGP



カタールGP



1 日前



アルデゲル、バニャイヤとの接触について謝罪。一方で「無謀な動きではなかった」とも釈明





「兄弟というのはそういうもの」マルク・マルケス、弟アレックスとのタイトル争い協力体制を隠さず



MotoGP



MotoGP



カタールGP



2 日前



「兄弟というのはそういうもの」マルク・マルケス、弟アレックスとのタイトル争い協力体制を隠さず

More from

ラウル フェルナンデス





マルク・マルケス、カタール滞在に不快感「できるだけ遅く来て、できるだけ早く出国するつもり」 でもレースには全力



MotoGP



MotoGP



カタールGP



4 日前



マルク・マルケス、カタール滞在に不快感「できるだけ遅く来て、できるだけ早く出国するつもり」 でもレースには全力





ラウル・フェルナンデス、右手の指2本を骨折しながら力走2位「人生で最も過酷なレースだった」



MotoGP



MotoGP



インドネシアGP



29 日前



ラウル・フェルナンデス、右手の指2本を骨折しながら力走2位「人生で最も過酷なレースだった」





フェルナンデス「プロのすることじゃない」クラッシュの原因作ったベッツェッキを猛批判



MotoGP



MotoGP



インドネシアGP



30 日前



フェルナンデス「プロのすることじゃない」クラッシュの原因作ったベッツェッキを猛批判

More from

トラックハウス・レーシングチーム





「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



9 日前



「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定





小椋藍、復帰戦初日に3番手好タイムの嬉しい驚き「MotoGPマシンを楽しんで、タイムは自然とついてきた」



MotoGP



MotoGP



オーストリアGP



1 ヵ月前



小椋藍、復帰戦初日に3番手好タイムの嬉しい驚き「MotoGPマシンを楽しんで、タイムは自然とついてきた」





小椋藍、オーストリアGPでついに復帰へ。2戦欠場でタイトル争いはポイント差拡大



MotoGP



MotoGP



オーストリアGP



1 ヵ月前



小椋藍、オーストリアGPでついに復帰へ。2戦欠場でタイトル争いはポイント差拡大

最新ニュース





フェルナンデス、復帰戦カタールの3位喜ぶ。レースは”燃費”に悩まされる「目の前のエサをお預けされた犬の気分」



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



1 分前



フェルナンデス、復帰戦カタールの3位喜ぶ。レースは”燃費”に悩まされる「目の前のエサをお預けされた犬の気分」





電光石火ハミルトン、1周で11台抜きの超絶スタートも失速「タイヤの温度に苦労した」



F1



F1 F1



サンパウロGP



21 分前



電光石火ハミルトン、1周で11台抜きの超絶スタートも失速「タイヤの温度に苦労した」





レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」



F1



F1 F1



サンパウロGP



48 分前



レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」





ピアストリ、マーク・ウェーバーとのマネジメント契約を解消。双方合意で関係に終止符



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



ピアストリ、マーク・ウェーバーとのマネジメント契約を解消。双方合意で関係に終止符

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録