MotoGP オーストラリアGP

フェルナンデス、インドネシアGPの右手指骨折から回復順調も「100％じゃない。でも全力を尽くす」

ラウル・フェルナンデスはMotoGPインドネシアGPで負った右手指の骨折は回復してきているが、まだ100％ではないと語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/23 2:08

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Raul Fernandez, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

トラックハウスのラウル・フェルナンデスはMotoGPインドネシアGPで負った右手指の骨折について、回復してきているものの、100％の状態ではないと話した。

フェルナンデスはインドネシアGPのスプリントレースで転倒した際に、右手の人差し指と中指を骨折。その状態でも決勝レースに出場し、痛みと戦いながらトップ争いを繰り広げ、2位を獲得した。

1週間のインターバルを置いて開催されるオーストラリアGPで、フェルナンデスは指の状態についてある程度回復しているものの、まだ万全とは言えない状況だと説明した。

「昨年と比べるとコンディションは少し悪いけれど、インドネシアの時と比べれば、かなり良くなっている」と、フェルナンデスは言う。

「良い週末にできる可能性はあると思う。ただ、今のコンディションが100％ではないのは確かだ。チームと相談しながらうまく対処して、何ができるか様子を見ていく必要がある」

「インドネシアでは土曜日に転倒したけど日曜日にレースをした。今回も当然レースに出るつもりだ。とはいえどうなるかは、走ってみてからだね」

「自分たちではコントロールできないことが多すぎる。まずは天候だ。ここでは状況がいつ変わってもおかしくない。そして、フィジカル面でどう対処できるかを見ていくことになる。僕にとっては、そこが最も難しい部分になると思う」

フェルナンデスは昨年、オーストラリアGPで勝利している。ただ今年は目標を定めずに目の前のセッションに取り組んでいくと話した。

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「何位になれるかは考えていない。大切なのは、1日ずつ取り組んでいくことだ。特に、週末を通じて指の状態がどうなるかを確認する必要がある」

「昨年のオーストラリアGPは、ホルヘ（マルティン／アプリリア）もマルク（マルケス／ドゥカティ）も出場していなかった。だから、今年はかなり違ったレースになるだろう」

「それでも、グリッドに並ぶ以上、優勝を争うチャンスはある。そのために全力を尽くすつもりだ」

なおフェルナンデスはオーストラリアGPのFP1序盤に転倒を喫したが、その後はセッション終盤に復帰して2番手のタイムを記録している。

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