MotoGP カタールGP

「マルティンの走りは奇跡」アプリリアのリボラCEO、骨折から2週間で魅せたカタールGPの走り大絶賛

アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOは、ホルヘ・マルティンがカタールGPで見せた走りを「奇跡だ」と称賛している。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/14 9:21

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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第20戦カタールGPではアプリリアのホルヘ・マルティンが右手首骨折の怪我からわずか2週間で復帰。レース後、アプリリアのマッシモ・リボラCEOは、マルティンの走りは「奇跡だ」と絶賛した。

マルティンは第18戦オーストラリアGPのスプリントで転倒した際に、右手首を骨折。幸い骨の転位がなかったため、マルティンはタイトル争い中であることから、できる限り早い復帰を目指した。

第19戦マレーシアGPで一度復帰を試みた際は2日目のFP2までは参加したものの、コンディションを考慮して撤退。カタールGPで改めて復帰を図った。

そしてカタールでマルティンは力強い走りを見せた。スプリントでは驚異的な追い上げを見せマルク・マルケス（ドゥカティ）と激しいバトルを繰り広げ、一時はトップにも立ち、最終的に3位でフィニッシュ。負傷からわずか14日で表彰台に上がった。決勝でもマルティンは奮闘し、最終的に7位でフィニッシュし、少なくともマルケスのタイトル決定を次戦ポルトガルGPまで遅らせることに成功した。

こうしたマルティンの走りぶりを、リボラCEOは絶賛。奇跡だと語った。

「ホルヘが日曜日に見せた走りは本当に並外れたものだった。そして土曜日の走りは、ある意味で奇跡だった」

リボラはMotoGPに対しそう語った。

「身体的な問題に加えて、昨年このサーキットで彼はレーサーとしてのキャリアを失いかけ、引退を余儀なくされるところだったという事実も忘れてはならないだろう」

「だから、そうだね……彼の立場になって考えることはできないが、もし自分が同じ立場だったなら、ここに戻ってくること自体が特別なことだったはずだ。そして、あのような身体的コンディションでそれを成し遂げたのだから、なおさらだ」

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

なおカタールGPでは同じくアプリリアのマルコ・ベッツェッキが勝利しており、こちらもタイトル争いの望みを繋いだ。しかし実際のところアプリリア勢の逆転は非常に難しい状況だ。ランキング2番手のマルティンは60点差、ランキング3番手のベッツェッキは74点差で、マルケスがスプリントで勝利すればその時点でタイトルが決まってしまう。

次戦に向けたアプリリアの姿勢について尋ねられると、リボラCEOは次のように答えた。

「うまくいっているとは言いたくないが、我々はすべてのレースで勝たなければならない。その上で何が起きるかを見ていく。シーズン序盤からそういう姿勢で臨んできたが、それによって多くのポイントを失い、ミスも犯してきた。それでも、これが我々のやり方だ」

「つまり、我々は戦う準備ができている。最後の瞬間まで全力を尽くすつもりだ。そして、できるだけ早くチームタイトルを持ち帰れることを願っている。コンストラクターズタイトルも争いたい。それは我々にとって非常に大きな意味を持つものだし、我々にはそのタイトルを獲得する資格もあると思う」

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