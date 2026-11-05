MotoGP マレーシアGP

王者争いの協力はマルケス兄弟こそやってる！ メーカーオーダーの指摘にアプリリアCEO反論。窮地の現状には「最後まで諦めない」

アプリリアのマッシモ・リボラCEOは、メーカー／チームオーダーの話題で注目される中、むしろライバルのマルケス兄弟の方が家族で共謀していると示唆した。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/05 6:52

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Asif Zubairi

MotoGPマレーシアGPではランキング首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）が、アプリリアは陣営としてタイトル争いの希望をつなぐべくメーカーオーダーを敷いていたと示唆した。これを受け、アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOが反論した。

マルケスはスプリントレースのスタート直後に小椋藍（トラックハウス）と激しいバトルを繰り広げた。マルケスは、2番手を走っていた小椋が自分に抜かれまいと必死にポジションを守ろうとするのは、彼らの後ろにアプリリアファクトリーチームのマルコ・ベッツェッキが控えているからだと考えていた。ランキング3番手のベッツェッキはタイトル争いでマルケスを追いかける立場。そのため小椋の真後ろにベッツェッキというオーダーになれば、アプリリア陣営の小椋はポジションを譲らざるを得ないだろう……という論理だ。

「僕が3番手、ベッツェッキが4番手、そしてオグラが2番手にいたとき、厳しい戦いになると考えていた」とマルク・マルケスは言う。

「このパドックは狭い世界だし、もし僕がオグラを追い抜けば、彼は表彰台を逃すことになるだろうと分かっていた。僕とベッツェッキの間に入ることはできなかっただろうからだ。彼が間に入れば、（ベッツェッキが）獲得できるポイントは減ってしまうからね」

リボラCEOはこうしたマルケスの発言についての見解を問われると、マルケス家……つまりマルク・マルケスとアレックス・マルケスの兄弟で協力をしているではないか、と示唆する反応を見せた。

「正直に言って、マルクが何を言っているかは、それほど興味がない。“ファクトリーゲーム”はむしろ、家族の間で行なわれている」と、リボラCEOはDAZNに語った。

Marc Marquez, Ducati Team

写真: Qian Jun / MB Media via Getty Images

なお、ドゥカティのチームマネージャー、ダビデ・タルドッツィも、決勝前にDAZNのインタビューでリボラの発言に反応して、こう語った。

「アプリリアが何をしているのか、私には分からない。我々は自分たちのことに集中しているし、彼らは好きなようにすればいい。昨日の小椋は、マルクに対して2度ほど、少しアグレッシブすぎたかもしれない。彼らは好きなようにすればいい。我々は自分たちのレースに集中している」

アプリリアファクトリーチームの一角でランキング2番手のホルヘ・マルティンは、オーストラリアGPで右手首骨折の怪我を負ったにもかかわらず、翌週のマレーシアGPで復帰を試みた。しかし2日目の予選でリタイアを決断し、タイトル争いはマルケスが優位となった。

そのマルティンはカタールGPでの復帰を目指している。リボラCEOとしては可能性は低いと見ているが、一方でメディカルディレクターからは可能性はあるとわずかながらの希望も与えられたと彼は語っている。

「ホルヘはすでにスペインに到着していると思う。これからどのように回復するかを見ていくことになる。オーストラリアの後、彼は高気圧酸素治療や磁気療法など、できることをすべてやってきた。本当に全力を尽くした。それでも、カタールは彼にとって非常に厳しいものになると見ている」

「ただ、医師は可能性があると言っている。可能性があるのなら、我々はそれを受け入れなければならない。カタールでは状態が良くなり、再び挑戦できるようになる。それが我々の希望だ。もし状態が良くなっていなければ、難しいことになる」

「計算上の可能性がなくなるまでは、我々は終わっていない。終わるまでは終わりではない。最後の最後まで挑戦する。うまくいかなかったとしても、挑戦しなかったという後悔だけは残したくない」

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