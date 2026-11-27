MotoGP ポルトガルGP

アプリリアのリボラCEO、マルケスの10度目のタイトルを称賛。王座争い継続のためチームオーダーも検討していたと明かす

アプリリアは2026年のMotoGPライダーズタイトル争いで敗れた。チームCEOのマッシモ・リボラは、ポルトガルGPで戴冠を決めたマルク・マルケスを称賛しつつ、自陣営のライダーの走りぶりも褒め称えた。

Jose Carlos de Celis

公開日時: 2026/11/27 5:20

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Massimo Rivola, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPは第21戦ポルトガルGPでマルク・マルケス（ドゥカティ）が2026年王者に決定した。アプリリアのマッシモ・リボラCEOは、ライバルを称賛しつつ、自陣営のライダーの走りぶりも褒め称えた。

アプリリアは今季、序盤戦で絶好調だったものの、夏前からトラブルやアクシデントが重なって急失速。一時は100ポイント以上あったリードを覆すチャンスをマルケスに与えてしまい、最終的に逆転の王座防衛を許すことになった。

アプリリアを率いるリボラCEOは、通算10度目王者となったマルケスの走りを素直に称賛した。

「マルクを祝福したい。結局のところ、このレース（ポルトガルGP）や週末について嘆くことは何もない。彼はシーズンを通じて本当に特別なことを成し遂げた。それは、彼が特別なライダーだからだ。彼はタイトルにふさわしいライダーだ」

リボラCEOはSky Sport MotoGPにそう語った。

アプリリアはポルトガルGPのレースを経てチームタイトルを獲得している。またマルケスが8位に留まった一方、マルコ・ベッツェッキ、ホルヘ・マルティン、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）の3人がアプリリア陣営で表彰台を独占しており、CEOはこの結果を称賛している。

「我々がチャンピオンチームになったことを確認できた。素晴らしいことだ。ハットトリックに加えて、オグラ（小椋藍／トラックハウス）も5位でフィニッシュした。それに実際のところ、彼のパフォーマンスは（失敗があった）予選の影響を多少受けていた部分もある」

「本当に素晴らしい1日であり、素晴らしい週末だった」

リボラCEOは、ポルトガルGPで勝ったベッツェッキの走りはシーズン最高のモノだったと褒め称えている。

「我々にとって学びの多い経験になった。ベッツェッキには今シーズン最高のレースだったと伝えた。単に速さだけではなく、シーズン序盤にミスを招いていた、“衝動”をどうコントロールしたかという点でもね」

「例えばアッセンで彼は速かったものの、数周待つ必要がある状況だと受け入れられなかった。だが、今回は非常にうまく対応した。今年のうちに、いくつかのミスをすでに学びに変えられたことをうれしく思っている。だからこそ、我々はとても楽観的に未来を見据えられているんだ」

なおポルトガルGP決勝では、マルケスがタイトルを決められない可能性もあった。順位をズルズルと下げていたマルケスは終盤に一時は9番手となっており、10番手のルカ・マリーニ（ホンダ）にも背後に迫られていた。

もしマルケスがマリーニに抜かれて10位でフィニッシュし、かつマルティンが勝利していればタイトル争いを最終戦に持ち込めたからだ。

リボラCEOは、そうした状況を想定してチームオーダーを検討していたことを認めた。

「間違いなく検討した。もっとも、マルコがその作戦に協力してくれたかどうかは分からない。とはいえもしその可能性があったならどうするか、我々は非常に冷静かつ明確に話し合った」

「我々にとってコンストラクターズタイトルは重要なモノだ。ただ、以前にも話したように、ポイント制度は見直す必要があると思う。そしてその観点では我々はすでに1位、2位、3位を固めていた。あの結果を踏まえれば、もしライダーズタイトルの決着をバレンシアに持ち越せる可能性があったなら、それを利用したかもしれない。しかし、最終的にモレイラ（ディオゴ・モレイラ／LCR）が転倒リタイアしたため、（マルケスの9位以上が固くなり）その話し合いの意味は無くなった」

「いずれにしても、我々はシーズン開幕から常にライダーたちが自由に競い合うことを認めてきた。トラックハウスのライダーたちも同じだ。”純粋主義者”を気取るつもりはないが、状況が違っていれば検討していたかもしれない。ただあの状況では、そうする理由がなかった」

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