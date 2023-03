RNF、アプリリアと始める新シーズンのマシンカラーリングを公開。ヤマハ時代から趣が変化

Listen to this article

ロードレース世界選手権MotoGPの最高峰クラスに参戦するRNFレーシングは、2023年シーズンのマシンカラーリングを発表した。

RNFはラズラン・ラザリの率いていたペトロナス・セパン・レーシングチーム(SRT)が2021年限りで撤退することになったため、その後継チームとして編成され、2022年から参戦を開始した。

SRT時代から引き続き、昨年はヤマハYZR-M1を使用し、ダリン・ビンダーとアンドレア・ドヴィツィオーゾというラインナップでレースへ挑んだ。

しかしRNFはシーズンを通じて苦戦。ドヴィツィオーゾのシーズン終了を待たない早期引退などの出来事を経て、最終的には37ポイントの獲得でランキングは下から2番目という結果に終わってしまった。

そんなRNFだが、2023年は心機一転のシーズンとなっている。今年はヤマハとの契約を延長せず、発展著しいアプリリア陣営にスイッチすることを決断。ライダーもミゲル・オリベイラ、ラウル・フェルナンデスの2名に入れ替わった。

また昨年末に既に発表済みだったが、RNFは今年からCryptoDATA Techが株式の過半数を取得。CryptoDATA RNF MotoGP Teamとしての参戦となっている。

RNF Racing has become the final MotoGP team to unveil its 2023 livery

Photo by: RNF Racing Team