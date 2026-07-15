奇跡的な回復みせるザルコ、復帰が8月末アラゴンGPに早まるかも？「とても順調に治っている」　

LCRホンダのヨハン・ザルコは、5月のMotoGP第6戦カタルニアGPで喫した大クラッシュから「奇跡的」とも言える回復を遂げているが、手術を受けていた場合、2026年シーズンは完全に終わっていただろうと彼は語った。

ザルコはカタルニアGPのクラッシュで左膝の靭帯を3本損傷。当初は手術が必要と見られていた。

しかしザルコは靱帯のうち2本が驚くほど順調に回復しており、手術が不要になったと最近明かされた。そして現在は、本格的なトレーニングを再開しており、当初9月と見込まれていた復帰時期よりも早くに復帰する可能性が出てきている。

「（損傷した靭帯の）3本のうち2本は回復し、とても順調に治っている。本当に奇跡のようだ」と、ザルコはCanal+に語った。

またザルコはバイクレースの競技特性も手術回避につながったと説明する。

「僕はサッカー選手でもスキー選手でもない。これらはバイクに乗る時とは膝にかかる負荷が違うんだ」

「もし『まだ手術が必要だ。その後さらに待機期間が必要だ』と言われていたら、今季は完全に終わっていただろう。だから本当にうれしい」

「今は普通に動けるようになってきたし、トレーニングも再開できている。アスリートにとって、再びトレーニングできるということは生き返ったような感覚なんだ。それが今の僕を前向きにしてくれている」

「バイクでのトレーニングも始めるつもりだけど、おそらく8月上旬か中旬になると思う。感覚を取り戻し、自分の状態を確認したい。復帰していきなり全開で走るつもりはない。しっかりとしたコンディションと自信を持って戻りたいんだ」

ザルコの言及したスケジュールを踏まえると、8月末のアラゴンGPが復帰戦となる可能性がある。

一方、復帰戦でザルコはダブルロングラップペナルティを消化しなければならない。ザルコはカタルニアGPで自身も負傷した多重クラッシュの原因を作ったとして処分を科されたからだ。

なおザルコはカタルニアGPでは赤旗後の再スタートに参加したこと自体が最大の判断ミスだったと振り返った。

「アレックス・マルケス（グレシーニ）がクラッシュした時、飛んできた破片が足に当たった。だからピットに戻って、ヘルメットを脱ぐ前にブーツを脱いだんだ」

「足は打撲していた。あの時もう一度コースへ戻った自分に腹が立っている。本当はピットに残るべきだった」

「奇跡的に助かったことは素晴らしい。でも同時に、あの事故は避けられたものだったと気付けたことも良かったと思う」