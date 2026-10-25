MotoGP オーストラリアGP

「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解

ドゥカティのダビデ・タルドッツィとマルク・マルケスはMotoGPオーストラリアGP決勝の中止について理解を示しており「安全が最優先だ」と語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/25 7:25

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Marc Márquez, poleman y ganador el sábado en la sprint de Australia

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPオーストラリアGP決勝は悪天候から中止となったが、ドゥカティのダビデ・タルドッツィとマルク・マルケスはこれに理解を示しており「安全が最優先だ」と語った。

オーストラリアGP決勝が順当に実施されれば、マルケスにとってはタイトル争いのライバルであるホルヘ・マルティン（アプリリア）に大打撃を与えるチャンスだった。マルティンは今週末、スプリントでの転倒で骨折したことにより決勝レースの欠場が決まっていたからだ。

しかし天候が悪化し、医療ヘリの運航に影響が出ていたことで、オーストラリアGPは中止になった。その結果、マルケスは10ポイント差からリードを広げることなくマレーシアGPに向かう。

「我々にとって、間違いなく逃したチャンスだ。しかし、安全が最優先だ」

この状況について、ドゥカティのチームマネージャーであるタルドッツィはそう語った。

「このコンディションではヘリコプターが飛行できなかった。我々としても、レースが中止されたのは当然の判断だと理解している」

「このコンディションならマルクが優勝候補だった。しかし、レースをすることが重要なのではない。何よりも安全が最優先だ。ヘリコプターは飛べず、コンディションも良くなかった」

「マルクは勝って25ポイントを獲得できると分かっていた。それでも、安全が最優先だということを改めて強調したい」

そしてマルケスは決勝が行えなかったことを残念がりつつも、安全優先に理解を示した。

「レースが開催できなかったのは残念だけれど、安全が最優先でなければならない。ただ、フィリップアイランドでの開催に、レース中止という形で別れを告げなければならないのは、いい形ではない」

「このサーキットには素晴らしい思い出がたくさんある。直近では昨日のポールポジションや、2024年の優勝がそうだ。フィリップアイランドは、僕のお気に入りのサーキットのひとつとして、これからもずっと心に残るだろう」

なおタルドッツィは連戦で行なわれる次戦マレーシアGPに、マルティンが出場してくるだろうと語っている。またマレーシアGPではドゥカティが好結果を出せるという自信も見せた。

「ホルヘの骨折はそれほど深刻なものではなく、セパンではレースに出場できる見込みだと聞いている。彼はタフで、手強いライバルだ。我々は彼のことをよく知っている。次のレースも出場しようとするのは間違いないと思う」とタルドッツィは言う。

「マレーシアでは良い結果を出せると思う。我々はいつもあそこで強さを発揮してきた。ただアプリリアもプレシーズンテストではセパンで速さを見せていたし、カタールでも強いだろう」

「残りのレースのうち、マレーシアとバレンシアでは十分に戦えると思う。一方で、カタールとポルティマオでは、我々にとってより厳しい戦いになるだろう」

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