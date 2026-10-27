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情勢不安カタールへの渡航に揺れるMotoGPライダー。ひとり矢面に立つマルケスに我慢ならぬとドゥカティ「他の者は運営を前にすると黙りやがる」

ドゥカティのチームマネージャーを務めるダビデ・タルドッツィは、MotoGPカタールGPを前に運営側に安全面での対策を求めるマルク・マルケスの姿勢を擁護した。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/10/27 9:04

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写真：: Quinn Rooney / Getty Images

世界中のモータースポーツカテゴリーが中東情勢への対応を求められる中、MotoGPもカタールでのグランプリ開催が間近に迫っている。今週末の第19戦マレーシアGPを終えると、一行は翌週の第20戦のカタールGPに向けてルサイル・インターナショナル・サーキットへと向かう。ただし、この一戦は米国・イスラエルとイランの軍事対立の影響で開催が不透明な状況が続いてきた。

先日も、2027年初頭に行なわれるダカール・ラリーが当初予定されていたサウジアラビアでは開催されないことが正式発表されるなど、中東情勢を受けたモータースポーツイベントの計画変更は今なお続いている。MotoGPのカタールGPも元々シーズン序盤に組み込まれていたが、11月開催に延期……未だ緊迫した情勢だが、主催者側は日程通りのレース開催を目指す姿勢を改めて示している。

MotoGPを運営するリバティ・メディアは、同じく傘下に持つF1においても同様の姿勢を見せている。F1ではシーズン終盤にカタールGPとアブダビGPを予定しているが、現時点では予定通り開催する見込みだ。

当然ながら、こうした状況はMotoGP関係者にも疑問や不安をもたらしている。

第17戦インドネシアGPの後、ライダーたちはカタールへの渡航について非公式に意見を交わし、グリッドの約4分の3のライダーが渡航に反対する姿勢を示したという。これを受けて続く第18戦オーストラリアGPの週末では、ライダーたちが主催者側と会合を開き、ルサイルでのレースに向けて、あらゆる安全上の対策を求めた。何よりの優先は、自分たちの身の安全を確保することだったからだ。

渡航反対派のライダーは多くいるが、その中で特に注目されているのは、9度の世界王者であり、昨年のチャンピオンでもあるマルク・マルケスの見解だ。マルケスは最高峰クラスで最も影響力のあるライダーであり、最近では日本GPのカートイベントを欠席するなど、運営側との意見の相違が見られることも注目に拍車をかけている。ただ本人はオーストラリアGPの木曜日、「この件に関しては現時点で自分の意見を述べるのは控えたい」と話すにとどめている。

マルケスが所属するドゥカティのチームマネージャーを務めるダビデ・タルドッツィは、マルケスの姿勢を擁護している。彼はSky Sport MotoGPの取材に対し、決してカタールに行きたくないと主張しているわけではなく、安全面での保証を求めているだけなのだと強調。一方で、MotoGP側との協議になると沈黙するライダーを批判した。

「マルクはパドックで最もカリスマ性のある人物だ。外ではマルクよりもはるかに強烈な意見を口にするライダーが何人もいるのに、彼らは運営側との会合になると黙ってしまう。そういうことが起きているんだ。特別大きな問題というわけではないがね」

「とはいえ、マルケスはライダーの声を代弁する唯一の人物であるが故に、すべての責任が彼に押しつけられる。他のライダーたちは彼よりもずっと厳しいことを言っている中、マルクはそうした意見を（表で）発言する勇気がある」

「彼は十分に賢明な対応をしていて『この問題については、何とか折り合いをつけよう。避難が確実に行なえる状況、代替案となるプランBなど、安全にレースを開催するためのあらゆる条件が整うように具体的な解決策を提示しよう』と言っている」

「しかし繰り返すが、彼よりも厳しいことを言っていたライダーは大勢いる。それなのに、運営側を前にして同じことを言う勇気がなかった。それが腹立たしいんだ」

普段よりもかなり厳しい口調で話すタルドッツィ。それほど怒りを覚える理由について尋ねられると、次のように答えた。

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

「マルクにすべての責任が押しつけられ、まるで彼がカタールに行きたくないと言っているかのような報道を目にしたからだ」

「そうではない。マルクは、ほかの多くのライダーたちと同じように、運営側に組織としての安全対策を求めただけだ。それ以上でも、それ以下でもない。彼は『行きたくない』とは言っていない」

「そして三度繰り返すが、行かないと言っていたライダーもいた。しかし、オーガナイザーを前にすると、その発言を繰り返さないのだ」

「もちろん、カタールには行かないほうがいいのではないかと思わせるような状況はある。しかし、安全面の条件が整い、避難計画が用意され、何かが起きても問題なく対応できるという保証が得られれば、我々は行く」

VR46の責任者である“ウーチョ”ことアレッシオ・サルッチは、Skyの別のインタビューでこの問題について語っている。彼はライダーやメカニック、エンジニアには渡航するかどうかを判断する自由があるものの、従業員を現地に派遣するかどうかの責任はチームやメーカーにあると述べている。

タルドッツィはこの話題についても触れ、話を締めくくった。

「当然ながら、運営組織と契約を結んでいるのはチームだ。選手は……あえてこういう言い方をするが、チームに雇用されている従業員だ」

「したがって、オーガナイザーはライダーたちの意見に耳を傾けるのは当然だが、基本的にはチームとの関係を維持することになる。意思決定にあたって、運営側がチームと協議しなければならないのは明らかだ」

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