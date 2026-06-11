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MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

MotoGPアラゴンGPは2027年で一旦開催を終了。2028年からはリザーブサーキット枠としての関わりになると発表された。

Vincent Lalanne-Sicaud
公開日時:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　MotoGPアラゴンGPは、新たな契約を締結。2027年で一旦グランプリの開催は最後となり、2028年から2031年まではリザーブサーキットとしての立場に移ることとなった。

　スペインはMotoGPの開催カレンダーにおいて非常に大きな地位を占めており、2026年シーズンもヘレス、カタルニア、アラゴン、バレンシアと4戦が開催されている。

　MotoGPが世界的な人気の拡大を目指し、新たな開催地への進出意向を表明しているにもかかわらず、この状況は長く続いてきた。

「正直なところ、スペインでの4レースが今後も長く続くとは思っていない」と、MotoGPスポーツディレクターのカルロス・エスペレータは先日Motorsport.comなどのメディアに語っていた。

　そして、その言葉通りにスペインでのMotoGP開催はアラゴンGPの2027年での開催終了という形で、一段階縮小されることとなった。

　2010年からMotoGPを開催してきたアラゴンだが、来年のグランプリ開催後はリザーブサーキットとなり、万が一他のレースが中止になった場合に備えることになる。

　MotoGPのプロモーターであるMotoGP SEG（旧ドルナ）のカルメロ・エスペレータCEOは、今回の新契約について次のように述べている。

「モーターランド・アラゴンは約20年にわたりMotoGPの重要なパートナーであり、スペインにおける選手権の存在感を支える上で大きな役割を果たしてきた」

「2027年までの契約延長は、このパートナーシップの強さと、このイベントが地域にもたらす価値を反映している」

「我々はこの関係を継続し、リザーブサーキットという形ではあるが今後もアラゴンをMotoGPファミリーの一員として維持できることを嬉しく思う」

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