アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」
グレシーニのアレックス・マルケスは、昨年ランキング2位となった経験から今年はより準備を整えられたと感じている。
Alex Marquez, Gresini Racing
写真：: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
2026年のMotoGPが開幕するが、昨年ランキング2位となったアレックス・マルケス（グレシーニ）は、その経験を今年のチャンピオンシップで活かしていけることを期待している。
アレックス・マルケスは昨年、グレシーニでドゥカティの2024年型マシンを使用して素晴らしいシーズンを送った。序盤から兄のマルク・マルケス（ドゥカティ）とワンツーフィニッシュを連発し、MotoGPクラスでの初優勝も達成……シーズン2位という自己ベストを記録した。
ただ2026年シーズンは一筋縄ではいかなそうだ。兄はもちろんのこと、復調気配を示すフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）や、アプリリアのマルコ・ベッツェッキも好調が予想されていて、さらにそのチームメイトのホルヘ・マルティンも今年は怪我から立ち直って力を発揮することが期待されている。
アレックス・マルケスは今年、グレシーニ所属は変わらないものの、マシンは最新型を使用する。それだけに昨年同様に好成績を記録したいところ。2025年に上位をトップライダーと争った経験が役に立つだろうと彼は考えている。
「今年は、より準備ができていると感じている。昨年は（2024年からの）進歩の幅が非常に大きくて、いくつかの状況にどう向き合うべきかという経験がなかったからね」
2026年開幕戦タイGPの会見で、アレックス・マルケスはそう語った。彼はMoto3、Moto2でそれぞれチャンピオンとなってきたが、MotoGPクラスではそれまで2024年の8位が最高成績だった。
「昨年までは、（MotoGPクラスの）タイトル争いをする経験も、マルクと戦う経験も、以前のシーズンでは遠くから見ていたようなライバルたちと本気で戦う経験もなかった。だから2025年は少し不思議な年だった」
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Steve Wobser / Getty Images
「シーズンのある時点では、マシンから最大限の力を引き出すことよりも、チャンピオンシップのことを考えすぎていたと思う。その瞬間からミスが出始めた。チェコやハンガリーでのようなミス（転倒）だ」
「だから今年は過去に犯した、そうしたミスを修正したいと思っている。再び同じような状況に立って、今までの経験を活かせる機会があってほしい。ただ、そうなるためには、シーズン前半で自分たちの仕事をきちんとこなし、昨年と同じレベルを維持する必要がある」
アレックス・マルケスは、今シーズンも一貫性が極めて重要になると強調している。2025年は一時的に勢いを失っても巻き返すことができたが、今年はライバルたちが予想通りの力を発揮すれば、それが許されない可能性がある。
「昨年と同じような1年を再現できたら、それだけでも本当に良い年になるだろう」
「2025年は僕にとっては素晴らしい1年だったけど、いつだって”もう少し”と思うものだろう？」
「考え方は変えずに、1戦1戦に集中して、各サーキットでポテンシャルを引き出していく必要がある。全部のコースで最速になることはとても難しいからこそ、一貫性が鍵になってくるだろう」
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？ SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」
AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！ アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現
アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」
サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。