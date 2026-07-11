ザクセンリンクに新たな落とし穴！？　低速右コーナーにバンクが……転倒も数件発生「理想的なラインを走ることができない」

昨年のMotoGPドイツGPでは、ザクセンリンクのトリッキーな1コーナーが風向きも相まって波乱を引き起こした。しかし今年のレースウィークでは、その少し先に新たな“落とし穴”ができているようだ。

問題となっているのは、低速で大きく回り込むオメガコーナーのふたつ目のクリッピングポイント付近にあるバンプだ。ここはザクセンリンクを得意とするマルク・マルクス（ドゥカティ）でさえ、金曜日の走行で餌食となった。

その前に行なわれていたMoto3とMoto2のセッションで計3回の転倒が起こった時点で、この右コーナーに何か異変があることが示唆されていた。しかしマルケスは、走行開始からわずか数周で滑稽なほど低速で転倒を喫してしまった。

「Moto2で起きた転倒をしっかり分析しなかったのは僕のミスだった」とマルケスは振り返る。

「そこにはすごく大きなバンプがあって、アスファルト自体が少し盛り上がっているので本当に慎重に走らなければならない。バンクした状態でそのバンプに乗ると転倒してしまう。だから、本来の理想的なラインを走ることができないんだ」

セッション後半には、VR46のフランコ・モルビデリもオメガコーナーの犠牲者となった。前触れもなくドゥカティのバイクから振り落とされる格好となったモルビデリは、何が起きたのか理解できないという表情を浮かべていた。また、マルケスのチームメイトであるフランチェスコ・バニャイヤも同じコーナーでヒヤリとする場面があったが、こちらは辛うじて転倒を免れた。

午後のプラクティスセッションでは、MotoGPライダーたちはオメガコーナーで大きなトラブルを避けることができ、マルケスとモルビデリはともに土曜日の予選Q2へ直接進出を決めた。しかし、下位カテゴリーではさらに3件の転倒がこのコーナーで発生している。

LCRホンダのディオゴ・モレイラは、このバンプ自体は新しくできたものではないとしたが、この1年でさらに悪化したと説明した。

「不思議なんだ。昨年もこのバンプはあったけど、こんなに大きくはなかったと記憶している」

「今朝の最初のラップで見たら、ものすごく高くなっていた。なぜこうなったのかは分からない」

「しかも、ちょうど理想的なレーシングライン上にある。だから少しアウト側を走るか、逆にイン側を走るかしなければならない」

ライダーたちは問題の場所を把握したため、残りのセッションではラインを修正して対応することになるだろう。それでも、このオメガコーナーのバンプは、もともとクセの強いザクセンリンクに新たな難しさを加える存在となっている。

問題のコーナーは、左回り（反時計回り）のザクセンリンクにおいてわずか3つしかない右コーナーのひとつだ。左コーナーが多い関係上、タイヤの右側は温度が下がりやすく、右コーナーにアプローチする際には慎重さが求められる。

オメガ以外のもうふたつの右コーナーは、昨年波乱を呼んだターン1と、高速のラルフ・ヴァルトマン・クルヴェ。このコーナーでも、金曜日午前のフリー走行でマーベリック・ビニャーレス（テック3）が転倒を喫している。

Additional reporting by Oriol Puigdemont