本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1
オーストラリアGP
ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1マシンのライトが持つ意味とは？　安全性向上と新時代の”駆け引き”にも貢献

F1
オーストラリアGP
F1マシンのライトが持つ意味とは？　安全性向上と新時代の”駆け引き”にも貢献

2026年MotoGP開幕戦、ヘルメット巡る珍しいトラブル発生……契約先と違うブランドをこっそり使用

MotoGP
タイGP
2026年MotoGP開幕戦、ヘルメット巡る珍しいトラブル発生……契約先と違うブランドをこっそり使用

ミック・シューマッハー、インディカーデビュー戦は1周目で終了。しかし本人は今後に向けポジティブ「良いマシンだからもっと上位まで行けたはず」

IndyCar
St. Petersburg
ミック・シューマッハー、インディカーデビュー戦は1周目で終了。しかし本人は今後に向けポジティブ「良いマシンだからもっと上位まで行けたはず」

中東情勢緊迫の中、F1オーストラリアGPは予定通り開催へ。足止めされた一部スタッフにはチャーター便が手配……主催者も準備万端をアピール

F1
オーストラリアGP
中東情勢緊迫の中、F1オーストラリアGPは予定通り開催へ。足止めされた一部スタッフにはチャーター便が手配……主催者も準備万端をアピール

シュタイナー親分率いる新テック3、MotoGP開幕タイGPは失望の結果に「早く立て直さなければ」

MotoGP
タイGP
シュタイナー親分率いる新テック3、MotoGP開幕タイGPは失望の結果に「早く立て直さなければ」

そこには自分が“勝ってきた”相手もいる……ライバルの活躍を間近で見届けるF1リザーブ、岩佐歩夢の心情は「悔しさを抱いても何も変わらない」

F1
そこには自分が“勝ってきた”相手もいる……ライバルの活躍を間近で見届けるF1リザーブ、岩佐歩夢の心情は「悔しさを抱いても何も変わらない」

FIA会長、中東地域でのレース開催可否は”安全と健康”が優先「責任を持って事態を注視している」

F1
FIA会長、中東地域でのレース開催可否は”安全と健康”が優先「責任を持って事態を注視している」
MotoGP タイGP

2026年MotoGP開幕戦、ヘルメット巡る珍しいトラブル発生……契約先と違うブランドをこっそり使用

MotoGPでは先日開幕戦のタイGPが行なわれたが、このレースウィーク中にはヘルメットのホモロゲーションを巡る問題が起きていた。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

　MotoGP開幕戦タイGPでは、ヘルメットのホモロゲーションを巡って、ライダーが対応を迫られることとなった。

　アプリリアのマルコ・ベッツェッキが圧勝したタイGP。2025年シーズンとは違う勢力図となりそうな雰囲気も感じさせたこのレースウィークは、アプリリア陣営が注目の的だった。

　ただこの週末で少し別の場所で異例の事態が起こっていたことにも注目したい。

　それはライダーが装着しているヘルメットだ。開幕戦ではフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ／SUOMY）、エネア・バスティアニーニ（テック3／KYT）、ディオゴ・モレイラ（LCR／KYT）の3人が、契約先とは異なるメーカーのヘルメットを使用していた。

　混乱の原因は、FIMが定めた最新のホモロゲーション規格「FIMFRHPhe-02」にある。この規格は3年前に導入が発表され、今季から施行された。

　今回の改定では、ヘルメットシェルの衝撃試験が大幅に厳格化されたことに加え、クラッシュ時にバイザーが脱落しないようにする点が特に重視された。安全性向上のための基準だが、ヘルメットメーカーには負担となっていた。なおヘルメットのサイズごとに個別でホモロゲーションをとらなくてはならないなど、認証取得プロセスも一層複雑化していた。

　タイGPで影響を受けたのは、インドネシア企業のPT Taraグループのヘルメットを使うライダーだ。同企業はKYTとSUOMYを傘下に収めている。

　この2メーカーは、タイGP開幕直前の木曜午後（2月27日）にホモロゲーションを取得した。

　ギリギリながらもホモロゲーション自体は無事に取得していたKYTとSUOMY。しかし認証ラベルを印刷できるのがスイスにあるFIM本部のみだったことが、事態を難しくした。

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　PT Taraのスタッフはスイスへと移動し、金曜日にその認証ラベルを受け取った。そしてカタール・ドーハ経由でタイへと向かう便に搭乗していた……だがここで別の問題が発生した。アメリカとイスラエルによるイランに対する軍事行動だ。

　その結果、バンコク行きのフライト出発からわずか2時間後にドーハ空域が封鎖してしまったのだ。

　こうした事態の中、ライダー達はホモロゲーションが間に合わない可能性も認識していて、承認済みのライバルブランドのヘルメットを用意していた。そしてそのヘルメットは通常のデザインを再現しつつも、契約関連の問題を避けるために、ヘルメットブランドは隠された形で使用された。

　タイGP初日にバスティアニーニはアライのヘルメットを使用した。ただ彼は快適に感じられていなかったようで、2日目にはアルパインスターズのヘルメットに変更していた。バニャイヤもアルパインスターズのヘルメットで代用しており、アルパインスターズは随時フィードバックを確認していたようだ。

　なお最終的に3日目、決勝日にはそれぞれのヘルメットの準備が間に合い、本来のヘルメットでウォームアップセッションから着用することができた。とはいえ、MotoGPライダーが本来の契約先と異なるヘルメットで走るというのはなかなか珍しい事態だったと言えるだろう。

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 シュタイナー親分率いる新テック3、MotoGP開幕タイGPは失望の結果に「早く立て直さなければ」
More from
Oriol Puigdemont

ジョアン・ミル、上位フィニッシュのチャンスをタイヤトラブルで失う「調子は良かっただけに、つらい」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ジョアン・ミル、上位フィニッシュのチャンスをタイヤトラブルで失う「調子は良かっただけに、つらい」

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

最新ニュース

ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1
オーストラリアGP
ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1マシンのライトが持つ意味とは？　安全性向上と新時代の”駆け引き”にも貢献

F1
オーストラリアGP
F1マシンのライトが持つ意味とは？　安全性向上と新時代の”駆け引き”にも貢献

2026年MotoGP開幕戦、ヘルメット巡る珍しいトラブル発生……契約先と違うブランドをこっそり使用

MotoGP
タイGP
2026年MotoGP開幕戦、ヘルメット巡る珍しいトラブル発生……契約先と違うブランドをこっそり使用

ミック・シューマッハー、インディカーデビュー戦は1周目で終了。しかし本人は今後に向けポジティブ「良いマシンだからもっと上位まで行けたはず」

IndyCar
St. Petersburg
ミック・シューマッハー、インディカーデビュー戦は1周目で終了。しかし本人は今後に向けポジティブ「良いマシンだからもっと上位まで行けたはず」