MotoGP カタールGP

スプリントレースはいかにマルケス10度目王座への道を開いたか？ 数字で見る2026年MotoGPタイトル争いのカギ

ドゥカティのマルク・マルケスが、2026年のMotoGP王座獲得に近づいているが、スプリントレースでの強さがそれを後押ししている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/18 3:22

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marc Marquez, Ducati Team, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Joe Klamar / AFP via Getty Images

2026年シーズンのMotoGPは、マルク・マルケス（ドゥカティ）がタイトル獲得に向けて大きく近づいている。このままチャンピオン獲得が決まれば、昨年獲得したタイトルを防衛する形となる。

今季のマルケスは、シーズン前半怪我による欠場もあり、一時はアプリリア勢に大差をつけられていた。しかし復帰すると猛烈な勢いでポイントを積み重ね、逆転。通算10度目のタイトルに手をかけている。

このマルケスの大逆転劇には、スプリントレースにおける際立った強さが関わっている。

今シーズン、マルケスは第20戦カタールGPまでにスプリントレースで10勝をマークし、164ポイントを獲得。出場した19回のスプリントレースでは1レースあたり平均8.5ポイント獲得という優れた成績を残している。一方、18回出場の決勝では267ポイントを獲得し、1レース平均14.8ポイントである。

ランキング上位ライダーの勝利数と獲得ポイント

Rider

スプリント勝利

スプリント獲得ポイント

決勝獲得ポイント

合計

マルク・マルケス

10

164

267

431

ホルヘ・マルティン

4

119

252

371

マルコ・ベッツェッキ

0

80

277

357

ペドロ・アコスタ

2

82

227

309

スプリントレースで獲得できるポイントは、勝利した場合でも12ポイント。決勝（優勝25ポイント）の半分以下だ。しかしマルケスは決勝で得たポイントの6割以上をスプリントレースで稼ぎ出している。

そしてマルケスの成績をアプリリア勢のライバルたちと比較すると、その数字はさらに際立つモノとなる。

スプリントレースにおいてマルケスは、このフォーマットを得意とするホルヘ・マルティンよりも45ポイントも多く獲得している。マルティンは2024年のチャンピオンであり今季もスプリントで4勝を挙げているが、それでもマルケスの獲得ポイントには大きく届いていない。

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

仮にスプリントレースが無かったとすれば、ランキングにおけるマルケスとマルティンの差はわずか15ポイントとなる。最終2戦を前に、タイトル争いは今よりもはるかに接戦となっていたはずだ。

より顕著な違いが見られるのは、もう1台のアプリリアのライダー、マルコ・ベッツェッキのスプリントと決勝の成績を比較した場合だ。ベッツェッキはここまでにスプリントで7度表彰台を獲得しているが、獲得ポイントは80点とマルケスの半分以下。スプリントでどれだけ多くの差をつけられているかは明らかだ。

スプリントの弱さが響いて2024年のタイトルを逃したフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）の事例でも、ライバルにこれほど大きな差をつけられたわけではない。

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

一方で決勝の結果だけを基準にすれば、ベッツェッキはマルケスよりも10ポイント多く獲得していることになる。つまりスプリントレースがなければ、ランキング首位で残り2戦に挑むことになっていたわけだ。

今季の決勝レースでベッツェッキが犯したミスを考えれば、この結果は驚くべきものだ。6月から7月にかけてベッツェッキは、4戦連続で決勝でポイントを獲得できなかったのだから。しかしスプリントの弱さによって、タイトル争いからはほぼ脱落してしまった。



スプリントレースで積極的に攻めるというマルケスの戦略は、タイトル争いに大きく影響を及ぼした。今季は何度もスプリントで予想外の勝利を挙げてアプリリア勢にプレッシャーをかけた。アプリリア勢はそれにより、日曜日のレースで追い上げを強いられた。

今のマルケスには、2025年のような活躍を繰り返すだけのフィジカル面の強さはないかもしれない。しかし週末のレースへの取り組み方で、それを十分に補ってきた。スプリントレースは、マルケスのタイトル獲得に欠かせない要素となっている。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 負傷フランチェスコ・バニャイヤ、ポルトガルGP欠場へ。最終戦での復帰目指す

次の記事 来季MotoGPデビューのダビド・アロンソ、“マルケス以来”の待遇でホンダの期待大？ プライベートテストで850cc新型走り込む

More from

Rachit Thukral





MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



8 時間前



MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？





プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



15 時間前



プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ





ホンダのジョアン・ミル、ポルトガルGPも欠場へ。代役にジェイク・ディクソンを再起用



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



19 時間前



ホンダのジョアン・ミル、ポルトガルGPも欠場へ。代役にジェイク・ディクソンを再起用

最新ニュース





英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



7 時間前



英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」





MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



8 時間前



MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？





レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



9 時間前



レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」





すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



9 時間前



すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録