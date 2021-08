MotoGP第11戦オーストリアGPは予想外のレース結果となった。スタート直前に降り始めた雨は、レース終盤に本降りへと変わり上位を走るライダー達がマシンを乗り換える中、スリックタイヤで走り続ける決断を下したKTMのブラッド・ビンダーが優勝を果たしたのだ。

この22周目に突如として降ってきた雨はレースを一変させた。ビンダーのように雨を味方につけ勝利を手にしたライダーがいる一方で、雨が影響しその機会を逃した者もいた。フランチェスコ・バニャイヤ(ドゥカティ)、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、ファビオ・クアルタラロ(ヤマハ)らがその例だ。

彼らは序盤からレースをリードし、トップグループを形成。優勝に向け、逃げの体制を築き始めていた。だがマルケスはバイクを乗り換えた後、最終ラップの1コーナーで転倒。コースに復帰するも15位となり、獲得できたのは僅か1ポイントであった。

クアルタラロはピットアウトした1周目の3コーナーでコースアウトを喫し、さらに最終ラップででも1コーナーで転倒したマルケスの後ろでウエットタイヤのグリップを失い再びコースアウトした。そのクアルタラロはイケル・レクオナ(テック3・KTM)とルカ・マリーニ(エスポンソラマ)に続く7位でレースを終えた。

Quartararo was firmly in the lead fight before the rain came

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images