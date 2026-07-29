MotoGP史に名を刻むマルク・マルケス、何がそんなに特別なのか？　ドゥカティで復活王者支えるクルーチーフが語る”資質”とは

マルク・マルケスがMotoGP最高峰クラスに参戦し、数々の記録を書き換え始めてからまもなく丸14年が経つ。

ドゥカティのエースがコース上で見せる走りについては、これまで何度も分析されてきた。驚異的なセーブ、代名詞とも言えるブロックパス、卓越したレース運び──マルケスはMotoGP史に欠かせない存在となっている。

度重なる負傷は彼をさらに強くし、2025年のタイトル獲得は、その不屈の精神を改めて証明するものとなった。経験を積んだことでミスや転倒も減り、今や唯一の弱点は彼自身のコンディションだけと言っていいほどだ。

万全ではない状態にもかかわらず、しかも2戦を欠場しながら2026年のタイトル争いに加わり続けている事実が、現在のマルケスの実力を物語っている。

しかし、マルケスの真価はコース上だけにあるわけではない。その舞台裏で彼を特別な存在たらしめている理由を語るのに、クルーチーフのマルコ・リガモンティ以上に適任な人物はいないだろう。

リガモンティは、マルケスが2025年にドゥカティのファクトリーチームへ加入した際からタッグを組んでいる。ともに仕事をしている期間はまだ2年にも満たないが、両者はすぐに信頼関係を築き上げ、現在ではリガモンティはマルケス・チームの中核的な存在となっている。

MotoGPで数々の勝者と仕事をしてきたリガモンティだが、マルケスが際立っている点として挙げたのは”技術的なフィードバック能力”だ。僅差で争われるMotoGPにおいて、マルケスの正確なフィードバックは、ドゥカティが問題点を修正し、強みをさらに伸ばすうえで大きな助けになっているという。

「彼はバイクで何が起きたのかを本当によく理解している」

リガモンティはMotorsport.comにそう語った。

「データを確認し、『この地点でこういう問題が起きている』と考えた場所を正確に示すことができる」

「だから我々としても状況を理解しやすくなり、解決策を探しやすくなる。ただ、彼はいつも『こう感じた。でも、もしかしたら自分の感じ方が間違っているかもしれない』と言う。だから、彼はバイクで何が起きたのかを理解する助けになってくれるんだ」

「さらに詳しく聞けば、他のライダーよりもずっと具体的に説明してくれる。だから分析もしやすいし、問題を修正することにも繋がっている」

Marc Marquez, Ducati Team, Marco Rigamonti Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

リガモンティは、2026年にアプリリアとの開発競争を繰り広げるドゥカティにとって、マルケスが「どこでタイムを失い、どこで稼いでいるか」を正確に把握できる能力も大きな武器だと話す。

「基本的に、彼は他のライダーと比べてどこでタイムを失っているのかを分析できる」

そうリガモンティは説明した。

「そのタイムロスがライダー自身によるものなのか、それともバイクによるものなのかを判断するのは我々の仕事だ。だが、彼は自分たちが強い部分と、逆にタイムを失っている部分を非常に正確に分析できるんだ」

「それが、バイクを改善するために非常に役立っている」

さらにリガモンティは、マルケスはピットレーンを出るたびに、常にマシンの性能を最大限に引き出しているとも語った。

「我々がライダーに求めることのひとつは、ヘルメットを被った瞬間から100％を出し切ることだ。そして彼はどんな状況でも、いつもそうしている」

「我々にとって、それは最高のことなんだ。結果が出なかったとしても、『ライダーがもう少しできたかもしれない』とは決して思わない。彼の場合、それはない。彼は常にバイクのポテンシャルを100％引き出してくれる」

■常に正直

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

この18ヵ月の間、リガモンティはマルケスがタイトル争いを支配する姿も見てきた一方で、肩の再負傷によって自信を失い、手術を経て少しずつ復活していく過程も間近で見守ってきた。

その間、マルケスは自分の状態について決して隠そうとはしなかったという。

「もし特定のコーナーでパフォーマンスが落ちている原因が身体の状態にあるなら、彼は正直に『今はうまく乗れていない』と言う。それはいつもはっきりしている」

リガモンティはそう語る。

「彼は昨年、身体の状態が良かった時でさえ、あるコーナーでの問題が自分のライディングスタイルに起因するものなら、それを認めることに何の抵抗もなかった」

「今年も、彼の表情を見れば分かった。彼は満足していなかった。つまり、自分の身体に何か問題があると考えていたということだ。それは明らかだった」

「（手術を受けて復帰した）ムジェロでは、彼の表情がかなり明るくなった。問題を解決できたかもしれないと感じていたからだ。彼は本当に正直な人だから、精神状態はすぐ顔に表れる。満足していなければ、それもすぐ分かる」

そうした率直さは、チーム内の雰囲気にも良い影響を与えているとリガモンティは語る。

「人としても、彼は本当に正直だ。だから、彼が何を考え、何をしているのかはいつも分かる」

「彼はチームのみんなと一緒に楽しむことを本当に大切にしている。周囲のみんなが幸せでいれば、チームの雰囲気も良くなるし、それがパフォーマンスにもつながることを彼は理解しているからだ」

「だから彼は、一緒にいることが本当に楽しい人物なんだ」