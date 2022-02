危険と隣り合わせなMotoGP、ライダー達の給与は案外安い？　パンデミック影響でメーカーの姿勢に変化も

MotoGP……モーターサイクルレースにおける世界最高峰とされるこのクラスは、僅か24名という一握りのライダー達が最速の座を求めて競い合っている。

多数のメーカーが参画し、大企業によるスポンサードを受けるこの世界は一見して綺羅びやかな印象を受ける。しかし新型コロナウイルスのパンデミックの影響もあり、彼らが危険と隣合わせの仕事で受け取る”給料”は、下落しつつある。

今回、MotoGPクラスのライダー達の給与事情が調査から見えてきた。

■下落傾向にあるMotoGPライダーのサラリー

まず端的にMotoGPライダー達の給与事情の大きな変化として、2018年から2022年にかけて、大幅な下落が見られる。motorsport.comがマネージャーやライダー、その他関係者に取材を重ねたところ、2018年にはグリッド上の給与総計が5800万ユーロ(約74億5千万円)であったものが、2022年には4700万ユーロ(約60億3千万円)まで20%も減少していることが分かった。

1000万ユーロ以上と大幅な下落を示している背景には、2020年から始まった新型コロナウイルスのパンデミックが影響している。メーカーは操業を停止し、バイクの売上は激減。世界選手権自体の開幕も2020年夏にずれ込み、総レース数も削減され露出が少なくなり、プロモーターやチームはギリギリの状態まで追い込まれた。

一方で、ダニ・ペドロサ、ホルヘ・ロレンソ、そしてバレンティーノ・ロッシ……高給取りの”エイリアン”達がMotoGPを去ったことも無関係ではない。

2022年に予想される給与総額は平均すればひとりあたり200万ユーロ(約2億6千万円)の給与に相当する額だ。これはMotoGPという危険に隣り合わせスポーツに対しては“リーズナブル“と見ることもできるだろう。

しかし多くのスポーツがそうであるように、実際にはライダー間でも大きな格差があり、実質的には無給でレースをしているようなライダーもいる。例えば2018年にホルヘ・ロレンソはドゥカティから1600万ユーロ(約20億円)を、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は1000万ユーロ(約12億円)、バレンティーノ・ロッシは600万ユーロ(約7億7千万)、ダニ・ペドロサは400万ユーロ(約5億円)を受け取っていた。

■2022年シーズンに挑むライダーたちの給与事情

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images